Как правилно да подрежете крушата за богата реколта

Крушовите дървета дават сочни, сладки плодове, които могат да се консумират пресни, консервирани или използвани в голямо разнообразие от рецепти. За да сте сигурни, че крушовото ви дърво дава изобилна реколта от висококачествени плодове, правилната резитба е от решаващо значение. Резитбата играе важна роля за подобряване на здравето и продуктивността на вашето дърво, осигурявайки му опората и формата, от които се нуждае, за да процъфтява.

Когато подрязвате правилно крушовото си дърво, не само ще увеличите производството на плодове, но и ще подобрите циркулацията на въздуха и проникването на светлина в короната. Чрез развиване на здрава структура и премахване на ненужните клони можете да увеличите добивите, да предотвратите вредители и болести, да подобрите цялостното здраве на дървото и да създадете по-устойчива рамка.

Тук експерти по овощни дървета предлагат ценни съвети за това кога и как да подрязвате крушовото си дърво, за да сте сигурни, че то ще вирее и ще дава вкусни плодове.

Още: Как да подрежете крушата през август

Кога да подрязвате крушово дърво

Мъртвите и болни клони могат да се подрязват по всяко време, за да се защити здравето и дълголетието на вашето дърво. В противен случай е най-добре да изчакате до края на зимата или началото на пролетта, за да подрежете крушовото си дърво. Кейти Брайнс, специалист в Stark Bro's Nurseries & Orchards Co., препоръчва да се извършва обилна резитба на крушовите дървета по време на периода на покой, който обикновено е от края на зимата до началото на пролетта. „След като най-студената част на зимата е отминала, но преди разпъване на пъпките“, казва тя. През този период дърветата са в покой, което намалява стреса от резитбата и им позволява да концентрират енергията си върху лечението.

Ключови области на резитба

Разбирането на основните аспекти на резитбата може да опрости задачата и да я направи по-малко плашеща. Ето ключовите области, които трябва да се запомнят при резитба на крушови дървета за оптимален растеж.

Още: Кои сортове круши са най-устойчиви на болести?

Централен лидер: Централният ствол или стъбло на дървото, което расте вертикално, осигурявайки структура за клоните му. Той служи и като гръбнак на дървото.

Скелетни клони: Основните, структурните и поддържащите клони, които формират рамката на структурата на дървото.

Кръстосващи се клони: Клони, които растат един в друг или се пресичат един в друг, потенциално триейки се и увреждайки кората, създавайки входни отвори за вредители и болести. Тези клони могат да предотвратят проникването на слънчева светлина през короната на листата.

Мъртви и болни клони: Клони, които са структурно нездрави и често изглеждат крехки, лесно се чупят и могат да показват липса на листа, обезцветена кора, дупки или повреди, както и признаци на гъбичен растеж, като например гангрена.

Още: Кафяви и черни листа по крушовите дървета - причина и лечение

Имайки предвид тези области на фокус, е важно да се установи силен централен лидер и да се разположат адекватно клоните на скелета. След като дървото се утвърди, не забравяйте да премахнете всички мъртви, болни или кръстосани клони. Това ще помогне да поддържате овощното си дърво в оптимално състояние.

Как да подрежем младо крушово дърво

За да сте сигурни, че крушовото ви дърво ще развие здрава структура с добре пропорционални клони, е важно да започнете резитбата рано. „Най-доброто нещо, което можете да направите, когато подрязвате крушовото си дърво, е да започнете рано и да създадете добра рамка от здрави клони“, казва Дейвид Фрийд, сертифициран градинар в Elmore Roots.

Основната цел на резитбата на млада круша е да се създаде солидна рамка, която ще поддържа бъдещото производство на плодове. „Грижите, които полагате за крушовото си дърво в ранните му години, ще имат траен ефект, тъй като крушовите дървета могат да живеят от 100 до 200 години“, отбелязва Фрийд. Не забравяйте, че младите крушови дървета трябва да се подрязват леко през първите три години от растежа им.

Още: Само хитрите градинари засаждат крушата в тази част на двора

1. Установете централен лидер

Определете най-силния изправен клон, който ще функционира като централен лидер. Целта е да се създаде пирамидална форма с един изправен лидерски клон като най-високата точка на дървото. Отстранете всички конкуриращи се издънки, за да позволите на централния лидер да расте свободно без конкуренция. За да намерите конкурентни издънки, търсете изправени издънки, които са с подобен размер на централния лидер. Отрежете тези конкуриращи се издънки в основата.

2. Изберете клони за скеле

Изберете от три до пет здрави клона, които се разклоняват навън (север, юг, изток и запад), за да създадете рамката на дървото. Отстранете всички околни клони, които се конкурират или пречат на избраните клони за скеле.

Още: Медена роса по крушата: Как да разпознаете и ликвидирате вредителите?

3. Премахнете мъртвата, болната и повредената дървесина

Премахнете клоните, които са мъртви или болни. Дезинфекцията на градинските ви инструменти между рязанията ще предотврати разпространението на болести.

4. Премахнете пресичащите се клони

След като премахнете всички мъртви или болни дървесни видове, проверете за клони, които се трият един в друг или се пресичат един върху друг. Премахването на тези клони ще отвори короната на растението, което ще позволи по-добър въздушен поток и проникване на слънчева светлина, което помага за предотвратяване на болести.

Още: Само опитните градинари заравят това до крушата, за да е богата реколтата

Как да подрежем зряла круша

След като сте установили силен централен лидер и сте избрали най-добрите клони за скеле, следващата ви задача е да поддържате формата на дървото с напредване на възрастта му. В този раздел, Бринс предлага съвети как да се грижите за зряло крушово дърво, като гарантирате, че то ще остане здраво и жизнено за години напред.

1. Започнете с „4-D“

За да подрежете зряла круша, Бринс препоръчва да започнете с четирите „Д“-та: премахнете всички клони, които са мъртви, повредени, болни или дезориентирани, както и тези, които се кръстосват, растат навътре или са твърде вертикални.

2. Оценете структурата на дървото

След това оценете структурата на дървото. Съсредоточете се върху поддържането на отворена, балансирана корона, като запазите най-силните, добре разположени клони за скеле и премахнете всички, които са пренаселени или растат навътре. В идеалния случай тези първични клони трябва да се разклоняват от централния ствол под ъгъл от 45 до 60 градуса, което позволява добър въздушен поток и поддържа тежки плодове.

3. Разредете дървото

Завършете, като проредите прекалено гъстите участъци и водните кълнове, които са изправени издънки, израстващи от спящи пъпки. Избягвайте да премахвате повече от 25 процента от короната на листата за един сезон, за да сведете до минимум стреса.