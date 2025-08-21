Как с помощта на алуминиево фолио смокините ще узреят по-бързо

Да имаш овощни дървета в двора си е радост през цялата година. Но някои плодове никога не стигат до кухните ни, защото вредителите стигат първо до тях. Ето защо открих, че градинарите се обръщат към покриване на смокините с алуминиево фолио, за да ги предпазят от птици и катерици.

Това е прост трик за отглеждане на смокиново дърво , но такъв, който не бихте си помислили да опитате. Като поставите физическа бариера, можете да спрете любопитните диви животни да крадат реколтата ви, без да им причинявате вреда. Не само това, но е и трик, който може да помогне на смокиновото дърво да даде плод и да узрее.

„Това е трик, който съседът ми правеше, когато бях дете“, казва Рейчъл Бул , ръководител на градини в „Домове и градини “ . „Фолиото не само помага за отблъскване на птици и катерици, които се отблъскват от лъскавата, отразяваща повърхност, но може също така да помогне за узряването на смокините в по-студени райони“, добавя тя. Тук Рейчъл обяснява как точно работи покриването на смокините с алуминиево фолио, както и плюсовете и минусите на това.

Как да използвате станиол за защита на смокини

За този хак ви е нужно само едно нещо: станиол

„Моят съсед увиваше поотделно всеки плод смокиня в станиол, за да защити реколтата си. Може да звучи старателно, но може да бъде наистина полезно, особено ако имате по-малко дърво за защита“, описва Рейчъл.

Трябва да покриете смокините, когато са достатъчно големи, за да бъдат забелязани от вредители, които могат да унищожат растенията , и са готови да узреят. Признаците, че смокините ви са на този етап, включват факта, че плодовете започват да променят цвета си и да омекват, когато са най-податливи на изяждане от птици и катерици.

„Спомням си, че съседът ми ми каза две неща. Първо, увийте фолиото на две и след това го увийте много здраво около плодовете, тъй като птиците и катериците са умни и упорити“, съветва Рейчъл.

„Второ, винаги пробивайте няколко много малки дупки през фолиото, тъй като това ще помогне на малко въздушен поток да стигне до плодовете и ще ги предпази от гниене, преди да са готови за бране“, добавя тя.

Освен че държите катериците далеч от овощните дървета , покриването на смокините с алуминиево фолио ще помогне за узряването на плодовете. Това е така, защото то задържа топлината, създавайки парников ефект и насърчавайки смокините да омекнат и да се подсладят по-бързо – особено предимство, ако живеете в по-хладен регион, където вашите смокини трудно получават достатъчно топлина, за да узреят.