"Източена и нарязана като "Булгартабак": Асен Василев притеснен за "Лукойл"

Неразумно е да се дават 2 млрд. лева на ББР за национализация на активи на "Лукойл". Ще се сложат фирми на входа и изхода на рафинерията и тя ще бъде източена и нарязана. Пример за сходна ситуация е "Булгартабак" - хората си загубиха работата и парите. Този коментар направи лидерът на Продължаваме промяната и бивш финансов министър Асен Василев в ефира на Нова телевизия.

Той даде пример с Германия, където рафинерията от три години се управлява с особен управител и не е искала да я купува, има си причина за това. "Никой нищо не може да вземе, ако "Лукойл" не реши да продава", категоричен бе Василев.

За Русмен Спецов и назначаването му за особен управител, Василев каза, че е разтревожен от професионализма му в рафинерията. „Човек, който е финансист да влезе да управлява рафинерия, е все едно вас да ви сложат да правите операция“, каза той.

"Дерогацията за нас е 6 месеца, а не 12, както в други държави, за да се проследи дали наистина ще се спазват санкциите. Ако това се установи, отлагането ще бъде удължено", категоричен е Василев.