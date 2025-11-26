"Влюбих се в мъжкар": Цената на грешните решения

Проект за песен, посветена на домашното насилие, на Папи Ханс и Десислава, предизвика широк обществен отзвук на одобрение. И това е чудесно. Чувствителността по темата е важна, защото всеки ден хиляди българки живеят в страх дали за тях и децата им ще има утре.

По статистика на неправителствени организации от началото на годината най-малко 22 жени са били убити, основно от партньорите си, а за изминалата година сигналите за домашно насилие са над 53 000.

Знаем обобщаващата статистика - всяка четвърта, всяка трета...

Грешният модел

Това е много висока цена за едно грешно решение. Но е факт. Песента завършва с това послание - че уроците се повтарят, докато не бъдат научени. Има грешки, които можем да си позволим да направим, без последствията да са фатални. Грешно образование, грешна професия, грешни приятели... Грешният партньор обаче може да ни струва живота. И затова е важно да избираме добре. Да си избираме добри мъже.

Което е в единоборство с масовия публично наложен културен модел.

От екрана, от реалити предаванията, от медиите ни заливат постулати за женска и мъжка енергия, валидиране на зависимостта от високостойностен амбициозен, доминантен и успешен мъж, който макар умерено агресивен и токсичен на моменти, компенсира със стабилност и грижа.

Модел, широко пропагандиран сред младите момичета. И резултатите са налице. Полицейските сводки за домашно насилие валят по няколко всеки ден. Всеки ден. Мъж пребил жена си, син, пребил майка си... Защото издигнахме в култ спорните мъже, а добрите ги заклеймихме като скучни, предвидими и неуверени.

Така ли ще възпитаваме децата си?

Положението обаче става нетърпимо. Така ли ще живеем - в страх за дъщерите си? Защото не сме ги научили да си избират добри мъже? Или защото не сме имали смелостта или прозорливостта да им дадем пример на добър мъж?

Така ли ще възпитаваме синовете си - че агресията е приемлив инструмент, за да вървят напред, че винаги трябва да се стремят към победа и загуба, отказ и отхвърляне не са опции за истинския мъж?

Много убити съпруги, дъщери, сестри и майки ни чакат, ако не сменим посланията към децата си и примера, който им даваме.

Затова момичета, умната. И си избирайте добри мъже.

Автор: Десислава Любомирова