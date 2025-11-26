Защо скоростомерите показват повече, отколко колата може да вдигне

Историята на автомобилното инженерство ясно показва, че с всяко десетилетие автомобилите стават по-бързи. Някога те едва можеха да изпреварват пешеходци, след това се състезаваха с коне, а по-късно и с влакове. Днес някои спортни автомобили почти настигат леките самолети. Производителите дори са били принудени да инсталират ограничители на скоростта – в противен случай максималната скорост би била извън границите на здравия разум.

Въпреки това, скоростомерите често показват числа, които автомобилът никога няма да достигне. Така беше и по времето на соца, и в наши дни – показателят за измерване на скоростта на движение често е разграфен до стойности, които са немислими за самото превозно средство.

Защо се прави това? Просто е - заради впечатленията. През миналия век автомобилните производители са се състезавали за вниманието на купувачите и големите цифри на арматурното табло са изглеждали убедително. Дори 200 км/ч да са постижими само с попътен вятър, самият вид на циферблата вдъхва усещане за резерв от мощност. Шофьорът поглежда скоростомера и си мисли: „Ето това е потенциал!“ И няма значение, че колата всъщност вдига по-малко – основното е, че се усеща, че е способна на повече.

Още: Защо понякога е необходимо да форсирате двигателя до краен предел

Много хора смятат, че завишените числа на скоростомера са маркетингов трик. В действителност е много по-просто: проблемът често се свежда до спестяване на разходи. Фабриките се опитват да избегнат създаването на десетки различни части и вместо това използват едни и същи компоненти в различните модели. Това намалява разходите и ускорява производството.

Когато няколко марки са част от един концерн, споделеният подход става още по-забележим. Различните автомобили могат да споделят един и същ арматурно табло – панелите просто изглеждат различно. Под красивия дизайн се крие позната механика и електроника, просто адаптирани към конкретния модел.

Дори един и същ автомобил се предлага в няколко версии, от бюджетни до спортни. Създаването на персонализиран измервателен уред за всеки е нерентабилно. По-лесно е да се инсталира универсален скоростомер, предназначен за всички варианти. За фабриката това е мярка за спестяване на разходи, а за водача е естетическо предимство и чувство за резерв.

Инженерите често вграждат „резерв“ за бъдещето. Ако се пусне по-мощен двигател, арматурното табло ще остане същото – не са необходими нови разработки, всичко вече е готово.

Още: Три устройства в колата ви, на които не трябва да се доверявате сто процента

Има и психологически аспект. Шофьорите оценяват големите цифри на таблото, дори ако никога няма да ги достигнат. Това създава усещането, че колата е способна на повече, отколкото изглежда.

Когато гледат таблото, погледът им инстинктивно пада върху определена област – директно напред. Ако мислено наслагвате циферблат на часовник върху скалата на скоростомера, удобната зона би била приблизително между маркировките „10“ и „2“. Тук се намират стойностите, съответстващи на нормалните скорости – около 80-140 км/ч. Ако деленията завършваха на действителния максимум, стрелката често би се простирала извън тази зона или дори би изчезвала зад волана.

За да не разсейват водача и да го принуждават да търси показанията, инженерите умишлено правят скалата по-широка. По този начин стрелката се движи в областта, където окото регистрира данните по-бързо и лесно. Това е не само по-удобно, но и по-безопасно.

Защо новите коли не са с нулев пробег?

Друга причина е грешката. Никой скоростомер не показва напълно точна скорост. Показанията на него са леко завишени, обикновено с няколко километра в час. Това не е грешка, а умишлена корекция. Това преувеличение е от полза за всички. Шофьорът интуитивно става по-предпазлив: устройството показва, да речем, 100, но в действителност е 95. Този малък диапазон помага да се избегне глоба. Това е от полза и за производителя – има по-малко основания за оплаквания и съдебни спорове.