Actualno.com публикува мнението на анализатора Андреас Клут, публикувано в Bloomberg Opinion. Клут е отразяващ дипломацията на САЩ, националната сигурност и геополитиката. Преди това е бил главен редактор на Handelsblatt Global и кореспондент на Economist. Напомняме, че поне съгласно публични заявления от САЩ и Украйна, този първоначален план вече не е на масата - но руската позиция поне досега изглежда е против редакциите:

Когато капитанът няма компас, екипажът започва да се бие за морските карти и кормилото. Така е и със Съединените щати, които сега имат няколко външни политики, а не една, тъй като фракции в Белия дом на Доналд Тръмп се борят как да се справят с Русия и Украйна, както и с Венецуела и много други. Основната жертва е Украйна, която трябва да се страхува не само за своя суверенитет, но и за своето „достойнство“. Съпътстващите щети са светът.

Безпомощността и вътрешните борби станаха ясни отново с появата миналата седмица на това, което беше обявено за американски „28-точков мирен план“ за Украйна (оттогава намален до 19 точки), но вместо това се превърна в 28 точки на срам. Още: Мирният план отива в боклука. Но 6 момента в логиката на Тръмп са много важни

Както посочи моят колега Марк Чемпиън, планът е „безсрамен“ в повтарянето на позиции, които дикататорът Владимир Путин е разпространявал през цялото време, параметри, които биха осъдили Киев – ако ги приеме, което не може – на де факто капитулация, а Европа на вечна несигурност.

Тази оценка беше споделена от части от американския Конгрес от двете партии. Републиканци като Майкъл Маккол в Камарата на представителите, бивш председател на комисията по външни работи, посъветваха Киев да не подписва предложението. „Във войната между Украйна и Русия, първата, която се предаде, беше Америка“, написа друг републикански конгресмен, Дон Бейкън.

Висши републиканци в Сената бяха също толкова категорични: „Украйна не трябва да бъде принуждавана да предава земите си на един от най-фрапантните военни престъпници в света - Владимир Путин“, каза Роджър Уикър, председател на комисията по въоръжените сили. „Путин прекара цялата година, опитвайки се да направи президента Тръмп на глупак“, коментира Мич Макконъл, величие сред ястребите във външната политика, категорично намеквайки, че Путин е успял. Още: Макрон: Европейците, а не САЩ трябва да решат как да се използват замразените руски активи

Директен превод от руски

Което може би е съвсем буквално така: По всичко личи (включително странния език, който изглежда е преведен директно от руски), този „американски“ план е бил вместо това списък с точки за разговор на Кремъл, изтекли от Кирил Димитриев, пратеник на Путин, след разговори във Флорида със Стив Виткоф и Джаред Кушнер, двама от водещите преговарящи на Тръмп.

Замесен беше и министърът на армията Дан Дрискол, който е близък до вицепрезидента Джей Ди Ванс. Ванс е водещият изолационист в Белия дом и е особено снизходителен към украинския президент Володимир Зеленски, като от нападки по време на унизителното му посещение в Овалния кабинет до покровителствено отношение по време на друго посещение: „Господин президент“, каза той на украинеца, „стига да се държите добре, няма да кажа нищо“.

Подозиращо неангажиран, поне до последния момент, беше Марко Рубио, изпълнявайки двойната си функция на съветник по националната сигурност и държавен секретар. Като сенатор, поне преди да се сближи с Тръмп, той беше традиционен републикански ястреб и със сигурност не беше умилостивител на Путин. Още: За да има мир: САЩ заплашват завоалирано Украйна и НАТО. Спомен как Путин не искаше друго освен Крим (ОБЗОР - ВИДЕО)

Според няколко сенатори, включително Майк Раундс, републиканец, Рубио е заявил в частен брифинг, че 28-точковият план всъщност е руско предложение, а „не е наша препоръка. Това не е нашият мирен план“. Когато това стана публично достояние, разбира се, изглеждаше ужасно, особено след като Тръмп вече беше направил пореден обратен завой и беше дал на Зеленски срок до Деня на благодарността да приеме предложението. Затова Рубио се отдръпна. Говорителят на Държавния департамент нарече съобщенията, че руснаците са автори на плана, „очевидно неверни“, без да убеди никого.

Щетите вече бяха нанесени. Докато Рубио, Виткоф и други летяха до Женева, за да върнат украинците в процеса, европейските съюзници на Америка отново бяха ужасени. „Преди да започнем работата си, би било добре да знаем със сигурност кой е авторът на плана и къде е създаден“, отсече полският премиер.

Рубио, от своя страна, прави всичко възможно да звучи оптимистично, докато се лута между хора като Ванс, Виткоф, Кушнър, Дрискол и други, като същевременно се опитва да не загуби благоразположението на Тръмп. „Наистина сме напреднали“, заяви той в Женева, докато размиваше последния ултиматум на Тръмп: „Крайният срок е, че искаме да свършим това възможно най-скоро“ – тоест, не непременно до четвъртък. През цялото време други пратеници – включително Кийт Келог (номинално отговарящ за портфолиото на Украйна) – водят свои собствени разговори кой знае къде. Още: Руски представители нарекоха актуализирания мирен план неприемлив: Bloomberg

Няма и помен от стратегия

Този стил – разколите, объркването, произволът – се простира далеч отвъд политиката на администрацията спрямо Украйна. Той е бил и нейният начин на действие при работа с други горещи точки, включително Венецуела.

Там друг специален пратеник, Рик Гренел, прекара голяма част от годината, практикувайки дискретна, но обещаваща дипломация с Каракас. След това Стивън Милър, заместник-началник на кабинета на Тръмп и съветник по вътрешна сигурност, проектира манията си по наркотиците и мигрантите върху Венецуела, докато Рубио добави фиксацията си върху смяната на режима. Резултатът: огромно американско военно струпване в Карибите, предполагащо предстоящо нахлуване, но без нищо, наподобяващо стратегия.

Различията в мненията не са нищо ново във външната политика, нито в Белия дом, нито в което и да е правителство. Мъдрите лидери обаче разрешават тези противоречия, като предоставят морален и стратегически компас, който в крайна сметка кара всички железни стружки да се подредят. Тръмп доказва всеки ден, че му липсва този компас и че сред изгубените нации са не само Украйна и всички приятели и съюзници на Америка, но и самите Съединени щати.

Автор: Андреас Клут за Bloomberg