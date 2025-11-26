"ЕС не ни вярва за Бюджет 2026": Асен Василев предупреди за блокада на парламента

На протеста днес ще предаваме на живо Комисията по бюджет и финанси. Очакваме протестът да е голям. Той е неполитически - всеки, който не иска да му бръкнат в джоба, е добре дошъл. Протестът ще е мирен, но ще блокираме парламента. Това означава, че депутатите трябва да чуят народа и да приемат разумни предложение – да не се вдигат данъците и осигуровките, да се приемат предложенията на бизнеса. Това каза лидерът на "Продължаваме промяната" и бивш министър на финансите Асен Василев в ефира на Нова телевизия.

ОЩЕ: Зли духове, бомби и жонглиране с числа: Бюджет 2026 г. мина на първо четене

Попитан какво означава блокада и дали няма да пуснат депутатите да излязат докато не се приемат предложенията, той отговори, че това ще решат хората.

Василев поясни, че този протест няма нищо общо с приемането на еврото, а е само срещу бюджета.

Относно предупреждението от ЕС за риск от несъответствие в Бюджет 2026, бившият финансов министър обясни, че ЕС ни казва, че е написано 3% дефицит, а те не ни вярват. "Това е предупреждение. Този бюджет е много критичен", каза Василев.

"Бюджетът е баланс. Минахме през доста кризи, но се разполагахме според чергата си и успяхме да увеличим заплати и пенсии", даде пример той.

ОЩЕ: Асен Василев към Борисов: Независимо в каква валута - няма да подкрепяме бюджета, ако ще крадете (ВИДЕО)

Според него досега държавата никога не е харчила повече от 40% от произведеното. "През 2025 г., за пръв път от Жан Виденов насам, бяха похарчени 43%, заложени са 45%, а желанието на властта достига до 55%. Вдигането на осигуровките и данък дивидент е само първата стъпка. Догодина ни чака прогресивен данък, зачеркват плоския и всички започват да плащат 20-30%", прогнозира лидерът на ПП.

И обясни, че няма нужда да се вдигат данъци и осигуровки и да се удря по бизнеса, ако например от бюджета се премахне увеличението на заплатите в съдебната власт. "Г-н Магдалинчев се хвали в едно интервю, че заплатите във ВСС им са 24 000 лв., а в бюджета е записано, че се вдигат на 30 000 лв. месечна заплата", каза той. И добави, че без тези увеличения няма да има смисъл да се бърка в джоба на гражданите. Ако ръстът остане 5% за всички в администрацията, няма да има нужда от вдигане на данъците и осигуровките.

Проблемът по думите му е че се заделят средства за най-разнообразни касички. И даде пример. "Като вдигнахме джангър за Софийското околовръстно - за 8 км ставаше дума за 2 млрд. лева., сега средствата са намалени на 340 млн. лв. А другите защо бяха там? Явно ще отидат в касичката на някоя фирма", каза той.