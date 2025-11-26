"Вместо да разследва, ад хок прокурорката Талева замиташе следите на очевидни престъпления"

Думите от заглавието са на популярния правозащитник адвокат Михаил Екимджиев и те бяха казани в ефира на bTV. Те бяха отправени към отиващия си ад хок прокурор Даниела Талева, чиято единствена работа е да разследва сигнали за извършени престъпления от главния прокурор.

Екимджиев директно използва и думата "узурпатор" по адрес на Борислав Сарафов и това, че продължава да не освобождава поста на главен прокурор, след като ВКС (Върховният касационен съд) изрично постанови, че Сарафов няма право да заема поста, тъй като всички законови постановления за продължителността на мандата му сочат, че той е изтекъл. По адрес на Сарафов, адвокат Екимджиев използва следните думи: "Един човек с престъпни наклонности и минало". Има достатъчно данни за негови връзки с Петьо Еврото, подчерта юристът и напомни как Сарафов "поне 3 пъти" обещал да не се кандидатира за главен прокурор т.е. освен "узурпиране" на власт, той и от етична гледна точка не отговаря на изискванията да бъде главен прокурор. И още - как разследва сагата "Осемте джуджета" прокуратурата под ръководството на Сарафов, попита Екимджиев.

Когато няма воля, когато е страхлив и зависим, човек използва оправдания и това се случи последните 2 години с Талева, категоричен беше Екимджиев. Той използва и израза "бели чаршафи" по адрес на начина, по който се осъществява правосъдие в България. Адвокатът обаче беше категоричен, че говореното е първата стъпка да има истински оздравителни проблеми, дори да трябва това да стане "по революционен начин".

Големият проблем и заравянето на кучето е в двора на прокуратурата, подчерта адвокат Екимджиев

Ситуацията с ад хок прокурора

Припомняме, че Талева си отива от поста си на 7 декември, 2025 година. Кои са кандидатите за поста ѝ? Сред тях личат имената както на съдия Мирослава Тодорова, която задължи Талева да разследва Борислав Сарафов, така и Георги Ушев, който беше ръководител на Апелативния спецсъд. Тодорова стигна до Съда в Страсбург, заради наложени ѝ дисциплинарни наказания, с които беше направен опит буквално да ѝ се затвори устата заради критики към това какво представлява правосъдието ни. Специализираното правосъдие беше закрито по инициатива на ПП-ДБ преди няколко години. Ушев обаче се появи като име както в случая със застреляния Мартин Божанов-Нотариуса, така и с варненския кмет Благомир Коцев, припомнете си

Друго познато име - това на съдия Тони Гетов, който преди над десетилетие осъди Цветан Цветанов. Става въпрос за случая, при който Цветанов беше обвинен за възпрепятстване на разследване срещу ексшефа на антимафиотите във Велико Търново Орлин Тодоров - още докато Цветанов беше силов министър. Прокуратурата обвини Цветанов, че пренебрегвайки разрешенията, подписани от съдия, е поставил собственоръчно резолюции "НЕ!!!" на шест искания за СРС-та, с които да бъде слушан Тодоров.