"Радев постоянно призовава украинците да вдигнат белия флаг - защото Русия била победила без да е победила. Той казва на Зеленски - вдигайте белия флаг. Какво ще стане, ако имаме аналогичен случай в България - не ми се мисли". Думите са на бившия ни министър на отбраната Тодор Тагарев и са директна препратка към постоянно поддържаната реторика на внушения от страна на президента Румен Радев, как Путинова Русия е непобедима (за Украйна). Радев дойде в "голямата българска политика" след голям скандал с руски привкус, припомнете си - Още: Решетников нарече Нинова лъжкиня, твърди, че са говорили неформално за Радев

Той намеква, че Русия е победител - нямаме победители все още, каза Тагарев по адрес на президента ни - Още: Радев: Коалиция "Магнитски" бърка в джоба на българите и налива пари в Украйна, докато в Киев гърмят корупционни скандали

Тодор Тагарев подчерта - от пика на руската инвазия през пролетта на 2022 година досега руската армия е успяла да превземе още толкова украинска земя, колкото е Бургаска област. За този "успех" тя е дала над 1 000 000 убити и ранени руски войници. Кога и на каква цена ще успее да превземе оставащите 6000 кв. километра от Донецка област, попита Тагарев пред bTV.