26 ноември 2025, 08:49 часа 520 прочитания 0 коментара
Евакуират АЕЦ "Козлодуй": Вижте защо

Частична евакуация на работещите на площадката на АЕЦ "Козлодуй" предстои днес. В събитията в централата обаче няма нищо обезпокоително, тъй като те са част от планирано общо учение.

Предстои да бъдат проиграни мерките, заложени в Аварийния план на АЕЦ "Козлодуй", съобщиха от пресцентъра на атомната централа.

Тест и на оповестителната система

Атомната централа има утвърден годишен график за учения и тренировки с персонала и настоящето събитие е част от него. По време на изпитанията ще бъде изпробвана и локалната оповестителна система на "Козлодуй" в околните населени места.

Занятието ще бъде проследено от екип международни експерти от Световната асоциация на ядрените оператори WANO.

Настоящето учение е само етап от мащабна Партньорска проверка, чиято основна фаза ще бъде проведена през февруари 2026 г.

Миналата година в централата беше направено и учение, свързано с реакция при пожар.

Подобно всеобхватно учение с участието на няколко институции се прави регулярно и се провежда на всеки 5 години.

