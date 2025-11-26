Нова присъда грози Саркози

Бившият френски президент Никола Саркози е застрашен от нова присъда. Предстои решение на Касационния съд дали решението на по-долна инстанция той да бъде признат за виновен за незаконно финансиране на предизборната му кампания през 2012 г. е правилно.
В случай, че присъдата бъде потвърдена, Саркози го очаква ново 6-месечно наказание и вероятно ще му бъде поставена електронна гривна.
Престоят му в затвора
Той стана първият следвоенен френски лидер, който излежава ефективна присъда, след като миналия месец прекара 20 дни в затвора, предаде БНТ.
Книгата за престоя му там вече е готова и ще излезе на пазара на 10 декември.
Източник: Getty Images
Саркози беше признат за виновен в престъпен заговор, свързан с опити за набиране на средства за кампанията му през 2007 г. от режима на покойния либийски лидер Муамар Кадафи.
В съвременната история на Франция никой бивш президент не е получавал толкова тежка присъда. От своя страна Саркози постоянно изтъкваше, че е невинен.
Той беше оправдан по останалите обвинения, включително за корупция и незаконно финансиране.