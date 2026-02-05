Какво да засадите до лавандула - това са идеалните съседи

Лавандулата е перфектната украса на всяка градина. Храстите ѝ радват с пъстри цветове и богат аромат. Това растение също така отблъсква комари и кърлежи и действа като магнит за пеперуди и пчели. Но за да ви радва с красотата си, важно е да засадите правилните съседи до нея. Благодарение на правилно подбраните съседи лавандулата не само ще расте добре, но и нейните малките цветове и сребристите ѝ листа ще изпъкнат още по-добре на фона на останалите растения.

Кои са идеалните съседи за лавандулата?

За да разгърнете напълно потенциала на лавандулата, си струва да засадите специални растения до нея.

Растението космеа е добър съсед на лавандулата. Това едногодишно растение има нежни цветове, наподобяващи маргаритки. Има деликатни стъбла и малки листа, което го прави перфектен фон за ярките лавандулови цветове. Космеята ще добави нотка цвят и чар към цялата аранжировка във вашата цветна градина.

Градинският чай е друго растение, което се съчетава добре с лавандулата. Цъфти през цялото лято, предпочита слънчеви места, добре дренирана почва и не изисква често поливане. Заедно с лавандулата, градинският чай ще създаде хармонична композиция.

Розмаринът е друг подходящ съсед за лавандулата - с тесните си зелени листа и сини или бели цветове, перфектно допълва „лавандуловите“ цветове.

Ехинацея и лавандула - тази комбинация също ще бъде идеален цветен акцент в градината ви: розови, лилави и бели венчелистчета от цветове на ехинацея ще се съчетаят хармонично с лилавите цветове на лавандулата. Растението също така предпочита слънчево място, добре дренирана почва и не изисква редовно поливане. Композиция от лавандула и ехинацея със сигурност ще оживи всеки ъгъл на градината ви.

Градинарите подчертават, че за да се осигури енергичен растеж на лавандуловите храсти, е важно не само да засадите правилните съседи до тях, но и да се подрязват два пъти годишно. Първият път е в началото на пролетта, края на март - началото на април. Тази обработка ще помогне за поддържане на правилната форма на лавандулата. Следващите пъти са през лятото (юли) или средата на септември.

