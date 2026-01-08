Лунен сеитбен календар за януари 2026: Кога е най-добре да засадите разсад?

Какво и кога да сеем през януари 2026 г.

Лунен календар за сеитба за януари 2026 г.: Благоприятни дни за засаждане на разсад

За градинарите и производителите на зеленчуци януари не е пауза, а отправна точка на новия сезон. Все още е далеч от засаждането на открито, но януари е идеален за работа с разсад, стайни растения и първите оранжерийни култури. Моментът е подходящ за ранна сеитба. Градинарите с опит знаят много добре, че това, което правят през януари, ще повлияе пряко на резултати през предстоящия сезон. Но избегнат догадки, те разчитат на лунния сеитбен календар за януари 2026 г.

През януари трябва да се обърне специално внимание на нарастващата луна. Именно през тези периоди растенията се вкореняват по-бързо, растат по-енергично и се пресаждат по-лесно.

Най-благоприятните дати за сеитба и грижи за растенията през януари 2026 г. са: 4, 5, 9, 12, 13, 22, 23, 27, 28 и 31 януари. През това време можете спокойно да сеете разсад, да презасаждате стайни цветя, да вкоренявате резници, да се грижите за декоративни растения в оранжерии и да започнете да отглеждате билки на перваза на прозореца си.

Какво и кога да сеем през януари 2026 г.

Много култури се адаптират добре към сеитбата през януари - ако датите са правилни и се отглеждат на закрито или в оранжерия. Ето кои са тези култури и съответно подходящите дати за сеитбата им:

Кореноплодна целина, праз - 1-3 януари;

Зелена салата, спанак, билки - 2, 3, 4-7, 17-20, 27-28 януари;

Домати, чушки, патладжани- 4-5, 12-13, 21-23, 31 януари;

Стайни и декоративни цветя - 6, 7, 12, 13, 21-23 януари;

Кореноплодни и луковични култури - 17-20 януари;

Бобови растения (грах, боб, фасул) - 19-20 януари (за ранно отглеждане в оранжерии);

Ягоди за разсад - 27-28 януари;

тестване на семена (тестване на кълняемостта на домати, чушки, патладжани) - 9 януари.

Освен за сеитбата на тези култури, януари е подходящо време за освежаване на почвата на стайните растения, подготовка на осветлението за разсада и проверка на качеството на семената преди активния пролетен сезон.

Неблагоприятни дни за засаждане през януари 2026 г.

Има периоди, когато е най-добре да се отложи всякаква сеитба или разсаждане. Това са дните на Новолуние, Пълнолуние и прехода на Луната между знаците. Следните дати са неблагоприятни за работа с растения през януари : 8-ми, 10-ти, 11-ти, 14-16-ти, 24-26-ти, 29-ти и 30-ти.

През тези дни е по-добре да се съсредоточите върху подготвителната работа: смесване на почвата, избор на семена, проверка на оборудването.

