Андрей Гюров пред "Коалицията на желаещите": Подкрепата ни за Украйна е "последователна и силна"

24 февруари 2026, 17:43 часа 233 прочитания 0 коментара
Служебният министър-председател Андрей Гюров участва във видеоконферентна среща на лидерите от „Коалицията на желаещите“ за Украйна навръх четвъртата годишнина от войната, подпалена от руския диктатор Владимир Путин. Това е първото участие на новия български премиер в този формат, чиито домакини днес бяха британският премиер Киър Стармър и френският президент Еманюел Макрон. Гюров потвърди категоричната позиция на българското правителство за "последователна и силна подкрепа за Украйна", обявиха от пресцентъра на кабинета.

България иска стабилни гаранции за Украйна, устойчив и справедлив мир

Премиерът подчерта също необходимостта от стабилни и дългосрочни гаранции за сигурност. Според него приносът на Европейския съюз трябва да бъде добре координиран с трансатлантическите партньори, така че да се гарантира устойчив и справедлив мир, основан на международното право и защитата на суверенитета на Украйна.

Снимка: Министерски съвет

Участниците в срещата изразиха твърда и единна подкрепа за Украйна. Специален акцент беше поставен върху подкрепата за възстановяването и укрепването на енергийната инфраструктура на страната, която се намира в тежко състояние след руските въздушни атаки.

В рамките на срещата беше отбелязана четвъртата година от незаконното пълномащабно нахлуване на Русия в Украйна, отбелязаха от пресцентъра на кабинета. В тази връзка днес в 19 часа предстои символично осветяване на част от сградата на Министерския съвет в цветовете на украинското знаме в знак на солидарност с украинския народ.

