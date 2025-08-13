Какво НЕ трябва да се засажда след краставици и домати?

Опитните градинари знаят, че реколтата за следващата година се залага от правилната ротация на културите. Пренебрегването на сеитбообращението неусетно, но категорично намалява почвеното плодородие и добивите на засадените култури. Популярни култури като домати и краставици са особено взискателни към своите последователи. Засаждането на неподходящите културите в лехата след тях води до сериозни проблеми от година на година.

Какво не трябва да се засажда след домати и краставици?

Строго не се препоръчва засаждането на други пасленови култури след домати. Картофите, патладжаните, чушките и дори физалисът страдат от същите болести и вредители, които са се натрупали в почвата. Те също така активно извличат подобен набор от хранителни вещества от почвата, изчерпвайки я.

Почвата след доматите често съдържа спори на късна мана, вертицилийно увяхване и други гъбични патогени. Тези патогени незабавно атакуват чувствителни растения от същото семейство, засадени на следващата година.

След краставиците, всички растения от семейство тиквени ще бъдат лоши наследници. Тиквичките, тиквите, дините и пъпешите ще наследят проблемите на своите предшественици. Те са податливи на атаки от същите насекоми вредители, като паякообразни акари или кълнови мухи.

Кореновата система на краставиците отделя специфични вещества, които могат да потиснат растежа на сродни култури. Натрупването на токсини в почвата е реално явление, наречено алелопатия. Дори засаждането на ягоди след домати или краставици се счита за рисковано. Тези ягодоплодни култури могат да страдат и от често срещани заболявания, като например различни гниения или изтощение на почвата.

Оптималните наследници на доматите ще бъдат кореноплодни култури (моркови, цвекло, репички), различни видове зеле, лук, чесън или бобови растения (грах, боб). Тези култури имат различни хранителни изисквания и малко общи врагове с пасленови култури.

След краставиците почвата ще си почине добре и ще се възстанови под лук, чесън, картофи, грах или боб. Засаждането на зелено торене – горчица, фацелия или смес от фий и овес – също ще бъде отличен избор.

Зелените торове са истински спасители на изтощената почва. Зелената им маса, внесена в почвата, я обогатява с органична материя, подобрява структурата ѝ и потиска развитието на патогени. Спазването на прости правила за сеитбообращение поддържа почвата здрава, намалява нуждата от химикали и осигурява постоянно високи добиви. Това е основата за екологично и продуктивно градинарство.

Почвата ви ще ви възнагради с щедра реколта, ако обърнете внимание на нейните нужди и разумно планирате насажденията си.

