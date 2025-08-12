1 чаша от това предпазва краставиците от застудяването в края на лятото

Внезапното застудяване в края на лятото или началото на есента е сериозна заплаха за топлолюбивите краставици, чиито корени са особено чувствителни към ниски температури. Един прост и достъпен начин да помогнете на растенията да преживеят стреса е да ги подхраните с калий.

Торене на краставиците, което ги предпазва от застудяването в края на лятото

Разтворете една чаша обикновена дървесна пепел в кофа с топла вода (около 10 литра) и оставете да престои няколко часа, като разбърквате от време на време. Получената запарка обилно залейте лехите с краставици в корените, като избягвате контакт с листата, пише кореспондент на Белновости.

Защо краставиците стават горчиви през август?

Калият, съдържащ се в пепелта в леснодостъпна форма, повишава концентрацията на сок в растителните тъкани, което понижава точката на замръзване. Това помага на краставиците по-лесно да понесат спад на температурата до +5-+7 градуса по Целзий без фатални последици.

Този вид подхранване действа като антистресов агент, укрепвайки клетъчните стени и повишавайки общата устойчивост на растението към неблагоприятни фактори. Особено ефективно е, ако се извърши ден-два преди очакваното застудяване.

Поливането с разтвор от пепел е най-добре да се извършва в сутрешните часове на топъл ден, така че почвата да има време да се затопли и корените активно да абсорбират хранителни вещества. Студената почва рязко намалява способността на растенията да абсорбират хранителни вещества.

Наред с кореновото подхранване е полезно да се извърши листно третиране с разтвор на епин или циркон, следвайки инструкциите. Тези препарати стимулират собствените защитни сили на растенията, помагайки им да се адаптират към стреса.

За допълнителна защита на кореновата система от хипотермия, мулчирайте почвата около храстите с дебел слой (5-7 см) суха трева, компост или изгнили дървени стърготини. Мулчът действа като термос, запазвайки натрупаната през деня топлина.

Ако се очакват слани, изградете временно убежище над лехата от спанбонд или фолио върху арки. Покривният материал ще предпази листата и стъблата от пряко излагане на замръзване, като ще работи особено ефективно в комбинация с торене с пепел.

Торене на краставиците през август: 3 тора, които са задължителни

Този прост трик с пепел помага да се удължи плододаването на краставиците с няколко ценни седмици, като се спасява реколтата от капризите на времето. Той е абсолютно безопасен, екологичен и достъпен за всеки градинар.

Когато температурата падне, краставиците изпитват силен стрес, което може да причини пожълтяване на листата и окапване на яйчниците. Торенето с пепел минимизира тези негативни последици. Не използвайте студена вода от кладенец или сондаж за поливане, това ще влоши стреса от студа. Винаги оставяйте водата да се затопли до температурата на въздуха.

Поливайте краставиците правилно и ще имате реколта до сланата