Какво трябва да знаете преди да засадите звездовиден жасмин

Ако търсите цъфтящо вечнозелено многогодишно растение, което добавя едновременно красота и аромат към вашата градина, звездовиден жасмин ( Trachelospermum jasminoides ) определено си заслужава да го разгледате. Цъфти обилно през пролетта и лятото с малки бели цветчета, които приличат на звезди. Цветовете също така ухаят чудесно сладко и интересното е, че стават по-ароматни през нощта. Въпреки многобройните си прелести обаче, звездовиден жасмин има няколко проблема. Първо, той расте като многогодишно растение само в по-топъл климат и не се справя добре в студа. Второ, има и енергичен и виещ се растеж.

Ако не се контролира, звездовиден жасмин може бързо да се превърне в проблем, като се катери по други растения и дори задушава дървета. Въпреки това, много хора все още го искат в градините си. В края на краищата, той има репутацията на надежден и устойчив на суша, след като се установи. Освен това е доста лесен за отглеждане. Така че, истинският въпрос е как можете да се справите с тези проблеми, когато отглеждате звездовиден жасмин в двора си?

Просто се уверете, че сте избрали правилния контейнер, ако планирате да го държите като стайно растение. Второ, тъй като има енергичен и виещ се навик на растеж, бъдете внимателни, когато го засаждате близо до други растения. Прищипвайте върховете му, за да предотвратите вертикалния растеж и вместо това насърчете страничното разклоняване и по-плътните растения. Ако не ви пречи виещият се навик, звездовидният жасмин все още е чудесно увивно растение, което да добави сянка и красота към вашата пергола, ако искате този вид.

Можете също така да използвате звездовиден жасмин като почвопокривно растение, ако имате място в двора си. Просто се уверете, че държите растенията на разстояние 1,5 метра едно от друго. Имайте предвид, че дори когато използвате звездовиден жасмин далеч от други растения или в контейнери и саксии, може да се наложи да го подрязвате или оформяте понякога, за да ограничите растежа и да поддържате спретнат вид. Най-доброто време за това обикновено е след като лозата е спряла да цъфти. Можете обаче да го подрязвате малко и в други моменти, за да държите агресивния му растеж под контрол.

За щастие, растението звездовиден жасмин няма сериозни проблеми с вредители или болести. Въпреки това, все пак трябва да внимавате за люспи, саждиста плесен и японски бръмбари, ако сте го засадили в градината или двора си. За щастие, тези проблеми са лесни за контролиране. Например, саждиста плесен може да се контролира чрез контролиране на популациите на насекоми, смучещи сок, по растенията, като например люспите. Можете да направите това, като напръскате растението с инсектициден сапун или градинарско масло, ако забележите проблеми. Просто се уверете, че напръсквате всички части на растението, включително долната страна на листата, като винаги следвате инструкциите на етикета на продукта.

Отървете се от японските бръмбари по растението си, като ги откъснете на ръка от листата и ги пуснете в кофа със сапунена вода. Тези вредители са известни с това, че бързо прояждат дупки през листата и цветовете на вашите растения звездовиден жасмин, убивайки ги, така че не забравяйте да следите този проблем.