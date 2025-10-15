Кога да спрете да косите тревата си тази есен

Умното есенно косене подготвя почвата за здрава морава през пролетта. Оставете тревата ви да порасне твърде висока преди зимата и в нея може да се настанят полевки, къртици и други гризачи. Ако я косите твърде късо, моравата е по-уязвима от зимни повреди. Накратко, както навременното косене , така и височината на косачката са от значение при грижата за моравата през есента. Независимо дали моравата ви е в латентно състояние или просто забавя растежа си, тези стратегии за косене в късна есен могат да помогнат за осигуряване на буйна, зелена морава през пролетта.

Какви особености има косенето на райграс през зимата

Косете, докато тревата расте

Просто казано, ако моравата ви расте, продължете да косите. Тревата продължава да вирее добре през есента, дори след като други многогодишни и едногодишни растения са в латентно състояние или са били засегнати от слана. Така че, макар че може да се изкушите да приберете косачката след като се справите със сезонни задачи като компостиране на едногодишни растения и прибиране на реколтата от градината си, не забравяйте да продължите да косите тревата си, когато е необходимо .

Следвайте правилото за една трета

Вместо да разчитате единствено на времето от годината, използвайте височината на моравата си, за да решите кога да косите. Стремете се никога да не отрязвате повече от една трета от стръкчето трева – това е известно като „правилото за една трета“.

Например, ако косачката ви е настроена на 7,5 см, косете тревата, преди да достигне 11,3 см. Тази практика поддържа здравето на моравата ви, като насърчава развитието на силни корени и минимизира натрупването на слама.

След като тревата ви вече не достига оптималната височина за косене, тя е спряла да расте. Не забравяйте, че идеалната височина на косене зависи от вида на вашата трева. Затова проверете тук за подробности относно вашия вид трева.

Косене на трева през хладния сезон

Ако зимите ви са снежни, вероятно тревата ви е от сорт за хладен сезон, като например кентъкийска блуграс, фина власатка или многогодишен райграс. Тези треви виреят при ниски температури през пролетта и есента. Въпреки че през лятото могат да покафеняват и да изпаднат в латентно състояние , те са склонни да се съживяват през есента при достатъчно влага и хладно време.

С охлаждането на есенния въздух, почвата често остава достатъчно топла, за да насърчи растежа на треви, подходящи за хладния сезон. При условие че има редовен дъжд и топла почва, тези треви растат бързо и се нуждаят от често косене.

Продължете да косите тревата си за хладния сезон, докато спре да расте, като се уверите, че последното косене за сезона оставя моравата висока около 7 до 10 сантиметра. По-добре е тревата да е малко по-къса, отколкото твърде дълга. По-дългата трева през пролетта е по- податлива на болести, тъй като остава влажна по-дълго, създавайки идеална среда за проблеми.

Какво да правим с листата

Можете да премахвате листата с прахосмукачка за листа или да ги използвате за работа. Листата са богати на хранителни вещества и могат да подобрят здравето на почвата, помагайки на вашата морава да процъфтява. Просто съберете падналите листа от лехите на купчини и ги косете върху моравата си, като ги нарежете на малки парченца, като минавате през тях няколко пъти. Малките парченца листа ще се интегрират в тревата и ще се разградят бързо.