5 семена, които трябва да започнете да отглеждате преди април

Вашата прекрасна лятна градина може да е малко повече от концепция в съзнанието ви в момента, но можете да предприемете стъпки, за да я превърнете в реалност, като започнете със семената още сега.

Как и кога да подрежете крушата, така че да има богата реколта

В много региони обаче някои семена е най-добре да сеят преди април. Независимо дали отглеждате чувствителни към топлина зеленчуци, които трябва да достигнат зрялост, преди температурите да станат твърде високи, или летни и есенни растения, на които им е нужно много време, за да узреят, ние се консултирахме с експерт градинар, който сподели кои семена да започнете преди април.

Домати

Много сортове домати с нормален размер изискват 80 или повече дни растеж след разсаждането, а ако искате големи домати тип „говежди стек“, този брой може да достигне 100 дни. Ако обичате да отглеждате домати от семена (вместо да купувате разсад), започването им преди април може да ви помогне да постигнете целите си. Семената на доматите често се засяват в тави за семена; може дори да искате да добавите лампи за отглеждане и нагревателни постелки, за да им дадете правилния старт.

Броколи

Ако мечтаете за купа супа от броколи и чедър, приготвена с вашите собствени домашно отгледани броколи, тогава започнете сега, като засадите това любимо зеле преди април. „ Хладнолетните култури лесно се отглеждат от семена от средата на януари до средата на март“, казва градинарският консултант и автор Тери Спейт. „След като се развият силни корени, тези разсади могат да бъдат пресадени преди последните слани. Ранното засаждане гарантира, че тези разсади ще узреят, преди да настъпят по-топлите температури.“

Тикви

Колкото и да обичаме красотата и ярките цветове на тиквите през есента, има едно универсално препятствие – те се нуждаят от време, за да пораснат. Малките декоративни тикви може да се развият за по-малко от три месеца, но много видове тикви със стандартен и гигантски размер се нуждаят от дълъг вегетационен период. Започването на отглеждането на тиквите рано през пролетта може да ви помогне да отгледате зрели тикви до октомври.

Едно нещо, което трябва да запомните за тиквите (и всъщност за всеки член на семейството на тиквичките), е, че те не винаги обичат пресаждането. Работете внимателно с тях по време на пресаждането и ги поддържайте добре след това.

Карфиол

Карфиолът, друг чудесен представител на семейството на кръстоцветните за студения сезон, може да се възползва от предимство при отглеждането му на закрито, което му дава време да бъде разсаден и да достигне зрялост на открито, преди летните жеги да станат твърде потискащи. „Изберете сортове, които бавно се разрастват, в случай че температурите се затоплят по-рано от очакваното“, казва Спейт. „С тези сортове пролетната реколта може да се удължи.“

Чушки

Подобно на доматите, чушките са по-добре да се засаждат рано от семена на закрито. Но бъдете готови да проявите търпение. „Чушките може да отнемат до две седмици, за да покълнат“, казва Спейт, добавяйки, че трябва да се засаждат осем до дванадесет седмици преди последната дата на слана. „Твърде ранното засаждане на семена от чушки ще доведе до вретеновидни, стресирани растения. Твърде късното засаждане на чушки ще забави плододаването“, казва тя. Спейт препоръчва да осигурите долно отопление, за да помогнете на разсада си да покълне, като поставите тавите със семена върху нагревателна подложка, върху хладилник или над вентилационен отвор.