Едни от емблематичните продукти на Tefal и Rowenta с 55% намаление в Kaufland

До 10 май клиентите могат да събират точки и да активират купони чрез хартиен паспорт или в приложението Kaufland Card

До 10 май Kaufland предлага на своите клиенти възможност да закупят висококачествени продукти на Tefal и Rowenta на преференциални цени чрез специална лоялна кампания. В рамките на инициативата посетителите на хипермаркетите на веригата могат да събират Kaufland Card лоялни точки или промоточки с хартиен паспорт и да ги използват за закупуване на стоки с до 55% отстъпка от избрани артикули на двете марки.

Клиентите могат да участват в кампанията по два начина - чрез Kaufland Card или чрез специален хартиен паспорт. Независимо от избрания начин, промоточките и Kaufland Card лоялните точки могат да бъдат събирани във всички хипермаркети Kaufland в страната.

При участие с хартиен паспорт и достигната стойност на покупката от 5 евро, клиентът получава по един стикер на касата. Всеки стикер се равнява на 5 промоточки (1 евро = 1 точка). Паспортът може да бъде взет на касите или от специалните рекламни дисплеи в магазина, а стикерите се получават след заплащане на покупка на стойност 5 или над 5 евро. При събрани 6, 8 или 10 стикера, клиентите могат да закупят избрани продукти на Tefal или Rowenta на преференциална цена.

В кампанията всеки може да участва и чрез лоялната програма Kaufland Card. При всяко сканиране на картата клиентът получава по една лоялна точка за всяко 1 евро от стойността на покупката. Натрупаните точки могат да бъдат проверявани в секцията „Моите купони“ в мобилното приложение на Kaufland, чрез терминал в магазина или на интернет страницата kaufland.bg.

При събрани 30, 40 или 50 лоялни точки с K Card, клиентите могат да активират купон за

преференциална цена на избрани продукти от кампанията. За използвнето на купонът,

той трябва предварително да бъде активиран в секцията „Моите купони“, след

което при покупка се сканира Kaufland Card. Клиентите могат да закупят артикулите на преференциални цени и чрез предоставяне на физиччески паспорт със залепени промоточки.Какво включват предложенията?

Сред предложенията в кампанията са професионалните съдове за готвене Tefal Simple Chef, които могат да бъдат закупени с до 55% намаление. Срещу 30 точки клиентите могат да избират между три вида тигани с диаметър 24 см, 25 см и 28 см, както и касерола с диаметър 20 см на цена от 15,33 евро (29,98 лв.) и тенджера с капак с диаметър 24 см на цена от 30,67 евро (59,99 лв.). Любимият на всички уок тиган на марката, подходящ за приготвянето на бързи и вкусни ястия, сега струва само 15,33 евро (29,99 лв).

За всички, които искат да подменят старите съдове за готвене с нови, Tefal предлага компект от 10 части съдове Daily Cook на цена от 76,69 евро (149,99 лв.). Комплектът от неръждаема стомана включва 4 вида дълбоки тенджери с различна големина и касерола.

Сред акцентите в кампанията е и безкабелната многофункционална прахосмукачка на Rowenta - X-Force Flex 13.60 Allergy. Моделът предлага всмукателна мощност до 150 Air Watts, моторизирана четка с LED осветление и Flex технология за по-лесно почистване на труднодостъпни места. При събрани 50 точки клиентите могат да се възползват от 50% намаление и да я закупят на преференциалната цена от 204,51 евро (399,99 лв.).

Ритейлърът предлага още по-голям избор от емблематичните модели прахосмукачки на Rowenta. За хората, които разчитат на иновативни решения за домашен уют и чистота, празхосмукачката робот X-Plorer Serie 90+ за сухо и мокро почистване може да бъде закупена за 270,98 евро (529,99 лв.). Компактният и нашумял уред за почистване на петна върху различни текстилни повърхности– Clean It Compact, е с 40% намаление и струва 92,03 евро (179.99 лв.)

Комбинирането на точки от Kaufland Card и промоточки от хартиен паспорт не е възможно. Няма ограничение в броя промоционални артикули, които могат да бъдат закупени в рамките на кампанията. Промоточките не могат да бъдат заменяни за пари в брой и са валидни само в хипермаркетите Kaufland на територията на България. Кампанията е активна до изчерпване на предвидените наличности.

Пълните условия на кампанията са достъпни на kaufland.bg.