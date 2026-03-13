Страхотна новина: Още един българин ще участва на Световното по лека атлетика

България ще има и пети състезател на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун (Полша) от 20 до 22 март, след като Световната атлетика днес е потвърдила участието на националния шампион на 60 метра с препятствия Станислав Станков, съобщиха от Българската федерация по лека атлетика.

Така за първи път след Живко Виденов, който стартира на Световното първенство на закрито в Лисабон 2001, страната ще има представител в късия спринт на хърделите.

Това ще бъде дебют за Станислав Станков на Мондиал в зала

🇧🇬 Поредна добра новина за българската лека атлетика. Страната ни ще има и пети атлет на Световното първенство в зала в... Posted by Българска Федерация Лека Атлетика / Bulgarian Athletics Federation on Friday, March 13, 2026

За Станков това ще бъде дебют на Мондиал в зала при мъжете. През 2021 година пак в Торун той участва в полуфиналите на 60 метра с препятствия на Европейското първенство за мъже и жени. Година по-късно Станков бе покрил норматив за участие на Световното пъввенство в зала в Белград, но контузия го извади за дълго време от състезания.

„Радвам се, че ще участвам на Световното и България ще има още един атлет в Торун. Надявам се да се представя добре, въпреки кратката почивка след Държавното първенство", коментира Станислав.

Освен Станков България ще бъде представена в Торун още от Божидар Саръбоюков (скок на дължина), Христо Илиев и Никола Караманолов (60 м) и Александра Начева (троен скок). За последно страната е участвала на Световно първенство в зала с толкова голям състав през 2018 година в Бирмингам.

