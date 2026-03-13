Кога да косите тревата си след зимата за най-гъста и зелена трева

С настъпването на пролетта е време да извадите косачката си от склада за сезона. В зависимост от това къде живеете, тревата обикновено започва да расте отново до март и дори може да стане дълга и непокорна до април. Независимо дали сте нетърпеливи да включите косачката или не, не чакайте твърде дълго, за да косите тревата си за първи път. Първото косене за сезона премахва мъртвите листа и отломките, позволявайки на тревата ви да има достъп до повече слънчева светлина. За да ви помогнем да постигнете здрава пролетна морава, разговаряхме с експерти, които споделиха мнението си за най-подходящото време да започнете да косите моравата си след зимата.

Кога да косите тревата си след зимата

Тревите за хладния сезон могат да се косят по-рано от тревите за топлия сезон, обикновено в средата на март, след като снегът се е стопил. Тревите за хладния сезон растат бързо през пролетта и твърде дългото чакане за първото косене може да стресира ненужно тревата, казва специалистът по градинарство Аарън Щайл. „Избягването на тази грешка позволява на тревата да започне на много по-добро място, което я прави по-здрава в дългосрочен план“, казва той.

Изчакайте да косите треви за топлия сезон, докато тя започне да расте отново през пролетта, обикновено около края на март. „Не бързайте да започнете да косите“, казва ландшафтният дизайнер Тереза ​​Уоткинс, специализирана в косене на треви за топлия сезон. „В зависимост от вида на тревата, изчакайте, докато видите 5 до 7,5 см нов растеж в двора си, за да косите равномерно. Косенето на моравата, когато не расте напълно, може да доведе до олющване на по-бързо растящата трева на някои места“, казва тя.

Съвети за първото косене

Имайте предвид тези съвети, за да си осигурите здрава и буйна трева през цялата пролет и лято.

Заточете остриетата

Заточете или сменете ножовете на косачката си за трева, преди да направите първото косене за сезона. Износването от предишния сезон може да ги е притъпило. Ножовете ви все още ще режат, но острите ножове са най-подходящи, защото те косят тревата по-прецизно, което е по-здравословно за моравата.

Изчакайте, докато тревата изсъхне

Изчакайте тревата да изсъхне, преди да косите. Ако използвате роторна косачка, Щайл препоръчва косене следобед. „Това е така, защото тревата е суха и окосената трева се разпространява по-лесно“, казва той. Ако абсолютно трябва да косите тревата си, когато е мокра, Щайл съветва да съберете буците мокра окосена трева след това, за да избегнете задушаване на тревата отдолу.

Оставете резниците

Стига да са сухи, оставете окосената трева на моравата след първото косене, за да дадете тласък на моравата си. „Оставянето на окосената трева на моравата е еквивалентно на торене веднъж годишно“, казва Щайл. „Новата ви трева ще расте добре през мъртвата трева.“

Колко често да косите след първото косене

След като приключите с първото косене за сезона, не чакайте твърде дълго, преди да косите тревата си отново. Второто косене придава на моравата чист и подреден вид. „Много градинари косят приблизително на всеки седем дни през пролетта, но честотата зависи от условията на растеж и височината на косене“, казва Щайл.

Внимавайте да не отрежете твърде много; можете да прецените това, като проучите оптималната височина на вашия вид трева. „Никога не е желателно да отрежете повече от една трета от общата листна плоча с едно косене“, казва Щайл. Ако предпочитате къса трева, косете, когато тревата достигне височина от 7,5 до 9,5 см. Ако харесвате вида на по-висока морава, косете, когато тревата достигне височина от 11,5 до 13,5 см.