5 растения, които никога не бива да режете през март, според градинар

Подрязването е от съществено значение за всяка процъфтяваща градина. То насърчава по-здравословния растеж, поддържа формата и естетиката и предотвратява разпространението на болести. Но това не означава, че можете да извадите ножицата си за градинарство и да направите отрязване, когато пожелаете. Подрязването в неподходящо време има сериозни последици, особено когато режете твърде рано. След като настъпи март, някои растения вече са заложили цветовете си за предстоящия сезон на цъфтеж, което означава, че твърде ранното подрязване може да премахне тези пъпки. А отрязването на други растения може да премахне основни хранителни източници за местната дива природа, докато навън все още е студено. По-нататък градинар обяснява кои растения никога не трябва да режете през пролетта и причините за това.

Защо задължително ТРЯБВА да поръсите градината с пепел през март?

Азалия

Азалиите ( Rhododendron spp.) са популярно пролетно цъфтящо многогодишно растение , което блести в пейзажите с ефектните си цветове в най-различни цветове. Ако имате едно от тези зашеметяващи растения в градината си, не посягайте към ножицата си за подрязване все още. „Ако подрежете азалиите твърде рано, ще премахнете цветните пъпки, преди да се появят“, казва Деймън Абди, професор по ландшафтно градинарство в Държавния университет на Луизиана. „Изчакайте, докато цъфтежът приключи, за да извършите основна резитба, което ще позволи на летния сезон да заложи нови пъпки за следващата година.“

Още: Как да активирате паричното растение със сребърна вода

Хортензия с големи листа

Хортензиите с едри листа ( Hydrangea macrophylla ) са известни с големите си цветни глави, които се появяват в края на пролетта или началото на лятото в нюанси на синьо или розово, в зависимост от pH на почвата и наличието на хранителни вещества. Въпреки че са едни от най-популярните ландшафтни растения, градинарите трябва да бъдат внимателни при резитбата на хортензии, тъй като различните сортове цъфтят както върху стара, така и върху нова дървесина. „Хортензиите с едри листа цъфтят върху стара дървесина, което означава, че преждевременното подрязване ще премахне цветните пъпки, преди да имат възможност да се покажат“, обяснява Абди.

Още: Удвоете цъфтежа си това лято с тези 4 лесни трика за резитба през март

Дъболистна хортензия

Подобно на едролистните хортензии, дъболистните хортензии ( Hydrangea quercifolia ) също цъфтят върху стара дървесина, което означава, че твърде ранното отрязване на това растение ще премахне цветния спектакъл, който тепърва предстои, отбелязва Абди. След като се появят красивите му цветове, то възнаграждава градинарите с листа, толкова красива, колкото и цветовете му, откъдето идва и името му.

Още: 4 златни правила за отглеждане на пищна красула

Люляк

Люляците са популярен избор в по-студен климат, където са сред първите храсти, които цъфтят през пролетта, давайки гроздове от ароматни цветове в нюанси на бяло, лилаво, розово или бледосиньо. „Тези цъфтящи през пролетта екземпляри ще пострадат, ако бъдат отрязани преждевременно, което ще намали силата на цветовете, на които можем да се радваме с настъпването на пролетта“, предупреждава Абди.

Как и кога да подрежете крушата, така че да има богата реколта

Калина

Понякога бъркана с хортензиите заради впечатляващите им цветни главички, калината ( Viburnum spp.) е друг пролетноцъфтящ храст, който никога не бива да режете през март. „Калините не трябва да се подрязват преди да цъфтят по подобни причини като хортензиите – цветовете се образуват върху стара дървесина“, казва Абди. „Затова е най-добре да подрязвате калината, след като пролетните цветя отшумят.“