Кръстиха наградата за най-добър треньор на Димитър Пенев

В началото на годината получихме ужасната новина, че великият Димитър Пенев е починал. Той беше почетен и изпратен на поклонението си от легенди на българския спорт и множество фенове. А сега, по предложение на Българската асоциация на спортните журналисти, наградата за най-добър български треньор ще бъде кръстена на него. Отличието ще се нарича Награда „Димитър Пенев“. То се връчва ежегодно, на церемонията „Футболист на годината“.

„Той е не просто легендарен треньор, а и велик човек“

Тази година церемонията „Футболист на годината“ ще се проведе на 22 март от 19 ч. и за първи път ще видим носител на наградата за най-добър треньор с името „Димитър Пенев“. Ето какво каза президентът на Българската асоциация на спортните журналисти Найден Тодоров по случая: „Димитър Пенев значи вечност. Той е не просто изключителен футболист – двукратен №1 на България. Той е не просто легендарен треньор – определен за №1 на ХХ век. Той е и велик човек.

„Няма футболен треньор у нас, за когото да не бъде чест да заслужи наградата“

Обединител на България. Наградата за най-добър треньор, която се връчва ежегодно на "Футболист на годината", да носи името на Димитър Пенев – това е най-малкото, което можем да направим в общата си отговорност да пазим примера и паметта на Стратега. Но и най-голямата мотивация за бъдещето, защото няма футболен треньор у нас, за когото да не бъде чест да заслужи наградата „Димитър Пенев“. Самото негово име е символ на успех във футбола, символ на успех в треньорската професия. Димитър Пенев е символ на успеха на България“.

