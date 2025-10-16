Кога и как да изкопаете луковиците на далията преди зимата?

Разнообразието от форми и нюанси прави далиите безспорни фаворити на цветарите. Друго предимство е възможността да се съхраняват грудките и да се любувате на цъфтежа им година след година. За да не загубят далиите жизнения си потенциал обаче, е важно да се изкопаят своевременно и правилно и внимателно да се подготвят за зимния период.

Защо да изкопаваме луковиците на далии за зимата?

Далиите образуват нежни грудки, които не издържат на продължителни студове. В топли райони с мек климат те могат да бъдат оставени в почвата, но в умерения климат и северните райони зимата е фатална за тях. За да се запазят растенията до следващия сезон, грудките се изкопават внимателно, сушат се и се прехвърлят на склад до пролетта.

Само така е правилно да пресадите далиите

„Първият сигнал за копаене е настъпването на слана. Когато листата почернеят от студа, е време да се действа“, обяснява градинарката Кейт Уолц.

Когато надземната част на растението увяхне, потъмнее и загуби еластичността си, това означава, че георгината е завършила активния си период на растеж и е навлязла в състояние на покой. Това е оптималното време за подготовка на клубените за зимуване.

За да преживеят далиите успешно зимата, е важно да се изчакат първите слани, когато листата и стъблата потъмняват. По това време растението преминава в период на покой и клубените натрупват енергия за новия сезон. След това те се изкопават внимателно, почистват се от пръст и, ако е необходимо, се измиват с вода, като се избягва увреждане на шийките. След това клубените се изсушават старателно на сухо и проветриво място и се отстраняват повредените или изгнили части. Те трябва да се съхраняват в запечатани кутии или торби при температура +4-+7 °C и умерена влажност, като редовно се проверява състоянието на луковиците през зимните месеци.

Прочетете също: Далиите ще започнат да цъфтят много по-рано, ако използвате този тор през пролетта

Още за отглеждането на далии

При достатъчно светлина, далиите са идеални контейнерни растения за вътрешни дворове, тераси или балкони, тъй като имат дълъг период на цъфтеж. Когато се отглежда в контейнери, растението започва вегетация много по-рано, цъфтежът се ускорява и декоративният ефект продължава до късна есен. За саксийните растения е за предпочитане да се изберат компактни, нискорастящи сортове далии. Ако обаче имате големи контейнери или саксии (10 литра или повече), можете да засадите по-високи растения в тях, осигурявайки надеждна опора за храстите.

Когато приготвяте почвена смес за засаждане на далии в контейнер или на открито, имайте предвид, че растението предпочита леки, плодородни, дишащи и добре дренирани почви с леко кисела или неутрална реакция.

Задължително направете това с далиите сега, за да ги спасите от горещините