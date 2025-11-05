Кога и как да засадим магданоз през зимата?

За засяване на магданоз преди зимата най-подходящи са устойчивите на замръзване сортове. За лехата трябва да се избере слънчево място, където не се задържа вода. Ето какво още трябва да знаете за засаждането и отглеждането на магданоз.

Засаждане на магданоз през зимата

Препоръчително е магданозът да се сее възможно най-късно, като се ориентирате не по календара, а по метеорологичните условия. Когато започнат нощните слани и температурата падне до -2-3 градуса по Целзий през нощта, а земята започне да замръзва, е време за сеитба.

Най-добре е да засадите магданоз в парцел, където преди това са се отглеждали лук, картофи, домати или зеле. Важно е да изберете място, което е покрито със сняг през зимата, но същевременно е слънчево и високо. За торене на лехата използвайте хумус.

Магданозът се засажда по следния начин: направете бразди с дълбочина около 3 см. Изберете най-едрите зърна и засадете два пъти по-голямо количество от обичайното, тъй като не всичко ще покълне. Изберете семена, които са подходящи за зимна сеитба - това е упоменато от производителя на опаковката.

Лехите трябва да се покрият със смес от пръст, пясък и торф. Накисването на семена преди сеитба и поливането на лехите не е необходимо, тъй като това може да доведе до преждевременно покълване и загиване на семената. Също така не се препоръчва покриване на лехите.

Магданозът може да се отглежда и в контейнери. Накиснете семената, за да ускорите появата на първите кълнове. Поставете сместа върху влажна марля, покрийте с друга влажна кърпа, увийте в найлонов плик, покрийте с капак, за да предотвратите изпаряването на влагата, и поставете на топло място за няколко дни. Не забравяйте да поддържате марлята влажна.

След няколко дни покълналите семена могат да бъдат засадени в малки контейнери, пълни с почва и с дренажни отвори. Поставете семената на плитък слой в браздите и навлажнете почвата. Оставете разсада на топло място, пулверизирайте почвата на всеки два дни и изчакайте покълването – обикновено в рамките на седмица след засаждането. След това контейнерите могат да бъдат преместени на перваза на прозореца.Внимателно пресадете появяващите се кълнове в подготвения контейнер, като спазвате малко разстояние между стъблата.

