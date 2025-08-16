Как да съхранявате магданоз, за да остане свеж максимално дълго време

Магданозът е деликатна, крехка билка с по-кратък живот от другите билки. Има обаче правилен начин за съхранение на магданоза, така че той да издържи по-дълго и да запази свежия си, земен вкус. В хранителния магазин магданозът често се продава на връзки в отворена витрина на хладилник, където билките редовно се пулверизират. Може да го намерите и в запечатани найлонови торбички или опаковки тип „мида“. Когато донесете магданоз у дома, изискванията за съхранение са малко по-различни. Следвайте това ръководство за съхранение на билката, с експертна помощ от учен по храните и готвачи-инструктори.

Как да съхраняваме магданоз

След измиване и подсушаване, има два изпитани метода за съхранение на магданоз.

В буркан с вода

Деликатните билки, включително магданоз, могат да се съхраняват в буркан с вода като букет цветя. Това предотвратява увяхването, защото отрязаните стъбла издърпват вода чрез водни канали, наречени ксилем, обяснява Брайън Куок Льо, доктор, хранителен учен, хранителен консултант и автор на „ 150 отговора на въпросите за хранителната наука“ . „В резултат на това тази вода се придвижва към листата, поддържайки ги хидратирани и удължавайки срока на годност на билката“, обяснява Льо.

Ето как да съхранявате магданоз в буркан:

Напълнете буркан с вода.

Добавете магданоза в буркана, като се уверите, че стъблата са потопени във водата, но листата не са във водата.

Поставете буркана в хладилника. Сменяйте водата на всеки 2 или 3 дни.

Колко дълго трае: Когато се съхранява по този начин, магданозът може да остане пресен от пет до седем дни.

В найлонов плик

Друг вариант е да увиете магданоза във влажна хартиена кърпа, след което да го поставите в найлонов плик или херметически затворен контейнер. Можете също да използвате чиста кърпа за съдове, според Емили Саймънс, главен инструктор по кулинарни изкуства на растителна основа в Института за кулинарно образование в Лос Анджелис. Влажната кърпа или плат ще балансира влагата в листата от магданоз, като ги поддържа свежи.

Следвайте тези стъпки, както е обяснено от Анджела Комис, главен инструктор по кулинарни изкуства в Училището по кулинарни изкуства „Огюст Ескофие“:

Леко навлажнете кухненска хартия, като изстискате излишната вода.

Увийте магданоза леко в кухненска хартия.

Поставете увития магданоз в затваряща се найлонова торбичка или херметически затворен контейнер.

Съхранявайте магданоза в хладилник.

Важно е леко да навлажните хартиената кърпа, достатъчно, за да поддържате влажността. „Ако хартиената кърпа е твърде мокра, [тя] може да причини растеж на мухъл“, казва Комис. Ако е твърде суха, това може да доведе до увяхване.

Освен това, „за да извлечете пълния живот на магданоза си, трябва да сменяте или навлажнявате отново хартиената кърпа на всеки два дни“, казва Комис. Докато сте там, отстранете всички пожълтели листа или слузести части, за да остане магданозът свеж.

Колко дълго трае: „Пресният магданоз може да издържи от седем до десет дни, когато се съхранява по този начин“, казва Комис.

Можете ли да замразите магданоз?

Възможно е да замразите магданоз за дългосрочно съхранение. Въпреки това, ще е добре да избягвате поставянето му директно в торбичка за фризер или върху тава. Това ще изложи магданоза на кислород във фризера, като по този начин ще го окисли и ще намали вкусовите съединения, споделя Ле. Също така имайте предвид, че замразеният магданоз, след като се размрази, ще стане повяхнал и слузест.

Най-добрият начин за замразяване на билки като магданоз е в олио или вода. Това ще предотврати изгарянето им от фризера, като същевременно ще запази вкусовите им съставки, казва Ле.

Ето как да замразите магданоз, според Комис:

Нарежете ситно листата и стъблата.

Добавете магданоза във формичките за лед, като ги напълните до около ¾ с билката.

Покрийте със зехтин, неутрално олио или вода. Имайте предвид, че олиото ще запази повече вкус.

Замразете, докато се втвърди.

Извадете кубчетата и ги съхранявайте в херметически затворен контейнер във фризера.

„Когато консервирате магданоз по този начин, можете да използвате кубчетата в началото или в края на готвенето, в зависимост от това какво приготвяте“, казва Саймънс. Например, добавете кубче към тенджера с минестроне в края на процеса на готвене. Друг вариант е да оставите кубче магданозено масло да се размрази и да го използвате в дресинг за салата , казва тя. Тя отбелязва, че можете да добавяте кубчета директно към ястия, стига да дадете на ястието достатъчно време да се загрее и разтопи.

Колко дълго трае: Замразеният в олио магданоз трябва да се използва в рамките на пет до шест месеца, съветва Комис. Замразеният във вода магданоз трябва да се използва в рамките на три до четири месеца. В противен случай магданозът може да загуби вкуса си, да омекне и да придобие неприятен тъмен цвят, казва Комис.