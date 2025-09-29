Кои овошки да засадите през октомври?

Октомври е идеално време за засаждане на овошки, тъй като хладното време позволява на разсада да изгради коренова система без стрес от жегата. Градинарите с опит отбелязват, че колкото по-рано се засади едно дърво през есента, толкова повече време има то да изгради кореновата си система преди настъпването на продължителни слани. Следователно, тези четири вида овощни дървета са идеални за засаждане през октомври.

Овошките, които е най-добре да бъдат засадени през октомври

Ябълка. Ябълковите дървета са класически избор за есенно засаждане, тъй като са особено зимоустойчиви. Поради това качество, единственото оставащо решение е изборът на сорт. Изберете напълно слънчево или частично сенчесто място, с добре дренирана почва.

Череша. Засаждането на череши през октомври ще позволи на дърветата да станат стабилни и добре адаптирани към околната среда до следващата есен. Някои сортове ще бъдат готови за реколта още през май. Изисквания за засаждане: Слънчево място, добре дренирана, леко кисела почва.

Круша. Засаждането на крушови дървета през есента позволява на разсада да избегне стреса, причинен от горещото лятно време. Важно е обаче да се помни, че крушите са податливи на болести като късна мана и черни петна.

Съвет: Почистването на падналите листа през есента може да предотврати разпространението на брашнеста мана. За засаждане на крушови дървета изберете добре дренирана, леко кисела почва.

Праскова. Въпреки че прасковените дървета не са толкова издръжливи, колкото ябълките или крушите, засаждането им през октомври все пак е препоръчително. Есенното засаждане ще помогне на разсада да се адаптира добре преди промяната на времето, което ще увеличи шансовете му да преживее зимата.

Тайната на успешното зимуване: Как да помогнем на дърветата да преживеят сланата

За да подпомогнат на новите дървета, особено на по-малко издръжливите, да се справят с по-ниските зимни температури, градинарите препоръчват използването на мулчиране. Нанесете дебел слой мулч (като слама, дървени стърготини или дървени стърготини) върху почвата около новозасаденото дърво. Това ще помогне за задържане на топлината, ще предпази кореновата система от резки температурни промени и ще запази влагата.

Спазването на тези правила не не само ще предпази насажденията ви от неблагоприятни климатични условия и ще им помогне да се адаптират по-добре, но и ще гарантира, че първата реколта от плодове ще бъде наистина изобилна и сладка.

