Ливърпул договори голям талант, гласят го за заместник на Ван Дайк

08 януари 2026, 17:37 часа 152 прочитания 0 коментара

Специалистът по футболните трансфери - Фабрицио Романо, съобщава, че Ливърпул е договорил привличането на Мор Талла Ндиайе. 17-годишният сенегалец е централен бранител със силен ляв крак. Той наскоро участва с националния отбор на своята страна в тази възрастова група на Мондиала в Катар.

🚨 𝐇𝐄𝐑𝐄 𝐖𝐄 𝐆𝐎! Liverpool reach verbal agreement to sign left-sided CB Mor Ndiaye! 🛑🇸🇳 Senegal defender has played at the...

Posted by Fabrizio Romano on Thursday, January 8, 2026

На „Анфийлд“ са се впечатлили от височината на състезателя, бързината и прочита на играта. Притежава невероятно самообладание със и без топка. Записал е средно най-много подавания на мач – 83. Това е най-доброто постижение сред всички централни защитници на Световното първенство.

Притежава впечатляващите 91% успешни пасове като 35 от общо 83 подавания средно на мач са напред, а не встрани. Съгледвачите на Ливърпул докладват, че в ситуации един срещу един Ндиайе е изключително труден за преодоляване.

Спечелил е 83,33% от своите 3,5 защитни дуела за 90 минути. Той е добър във въздуха, но има нужда от подобрение в тази област. Привличането на потенциалния наследник на Ван Дайк идва броени дни след като Ливърпул подписа с друг младок - Лфеане Ндукве от Аустрия Виена.

