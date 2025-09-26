Напръскайте градината с това и ще забравите за болестите, а овошките ще ви изненадат с цъфтежа си през пролетта

За есенно пръскане на градината, храстите, цветята и многогодишните растения и най-вече овошките градинарите с опит използват комбинация от железен сулфат и урея. Въпреки че могат да се използват поотделно, смесването на тези два продукта значително повишава ефективността на третирането и позволява максимално да се защитят растенията от болести и вредители.

Пръскане на градината през есента

През есента се препоръчва употребата на железен сулфат, а не на меден, поради безопасната му концентрация. Излишъкът от мед може да бъде токсичен, докато желязото, когато се използва еднократно, е полезно само за растенията. Железният сулфат ефективно предотвратява и се бори с множество гъбични заболявания: краста, брашнеста мана, различни видове гниене, включително монилиоза на костилкови култури. Освен това, той помага за премахване на мъхове и лишеи и обогатява почвата с желязо, което е особено важно при поява на хлороза.

Това лекарство действа контактно: не прониква в стволовете, листата или сока на растенията, следователно е безопасно в сравнение със системните химикали. За максимална ефективност е желателно пръскането да се извършва в сухо, безветрено време, така че разтворът да остане по-дълго върху повърхността на растенията.

Вторият компонент е урея (карбамид). Това е мощен агент, който във високи концентрации при ниски температури действа не като тор, а като антисептик: унищожава устойчивите източници на инфекции и ефективно се бори със зимуващите вредители, включително акари, въшки и телени червеи. По този начин уреята едновременно изпълнява функциите на фунгицид и инсектицид.

Приготвянето на разтвора изисква внимание: всички витриоли се разреждат в пластмасови или стъклени съдове . Тъй като железният витриол не се разтваря добре в студена вода, използвайте топла вода. Концентрацията на разтвора се определя в зависимост от състоянието на растенията през предходния сезон: ако растенията са били силно засегнати, направете разтвора по-концентриран, ако не много - по-слаб. Минималните препоръчителни пропорции за есенно пръскане са 300 гр железен витриол и 300 гр урея на 10 л вода. В случай на тежка инфекция, дозата може да се увеличи до 500 гр от всеки компонент на 10 л вода.

Пръскането се извършва внимателно: третираме короната, клоните и околостволовите кръгове, създавайки облак от разтвор, подобен на мъгла. Препоръчително е тази процедура да се извърши върху всички овощни дървета, ягодоплодни храсти, декоративни и многогодишни растения. Приготвеният разтвор не се съхранява, така че трябва да се използва веднага.

