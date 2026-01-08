Войната в Украйна:

Страховито: Самолет не успя да кацне заради мощна буря в Истанбул (ВИДЕО)

08 януари 2026, 22:55 часа 793 прочитания 0 коментара
Самолет не успя да кацне на летище „Сабиха Гьокчен“ в Истанбул. Причина за това е мощна буря, обхванала турския мегаполис. Бурята удари града в четвъртък, носейки силни ветрове, извисяващи се вълни и широко разпространени смущения в морския транспорт, а също така засегна и няколко други провинции в Западна Турция.

След предупреждения от турската държавна метеорологична служба, бурни ветрове преминаха през Истанбул в сутрешните часове и се засилиха над Босфора и Мраморно море, съобщи Hurriyet Daily News. В Бешикташ големи вълни се разбиха в бреговата линия, създавайки опасни условия по крайбрежието. Морските операции бяха спрени, тъй като коварните морски условия направиха корабоплаването невъзможно.

Пътническите корабни услуги между Бешикташ и Кадикьой бяха спрени, а някои фериботни линии обявиха множество отменени пътувания. В Бакъркьой дърво падна върху четири превозни средства по крайбрежния път, което принуди временно затваряне на платното.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Турция Истанбул буря самолет
