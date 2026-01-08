Истинска революция в Иран: Стотици градове въстанаха, протестиращи палят правителствени сгради (ВИДЕО)

Продължават ожесточените сблъсъци между протестиращите и силите за сигурност в Иран. Масовите демонстрации срещу режима на аятоласите продължават вече 11-и ден, като според различни оценки, властта е загубила контрол над поне три града в страната. Иранската информационна агенция „Фарс“, която е близка до Корпуса на гвардейците на ислямската революция, съобщи, че двама полицаи са били застреляни от въоръжени лица в югозападния град Лордеган. Видеоклипове, публикувани в социалните мрежи, показват напрегнат сблъсък между протестиращите и силите за сигурност, като на заден план се чува стрелба.

На кадри от няколко други района се вижда как силите за сигурност стрелят с оръжия и използват сълзотворен газ срещу тълпи от протестиращи, някои от които хвърлят камъни. Според базираната в САЩ информационна агенция „Активисти за човешки права“ (HRANA), протестите досега са се разпространили в 111 града и населени места във всички 31 провинции. Съобщава се, че най-малко 34 протестиращи и четирима служители по сигурността са били убити по време на безредиците, а 2200 протестиращи са били арестувани. Би Би Си Персия потвърди смъртта и самоличността на 21 души, докато иранските власти съобщиха за смъртта на петима служители по сигурността.

Протестиращи палят правителствени сгради на режима в столицата Техеран, а огромни тълпи продължават да заливат улиците на града. По непотвърдени данни, сред атакуваните е и сградата на Радиото и телевизията в Исфахан.

Иранските държавни медии твърдят, че „радикални групи“ подпалват полицейски станции и превозни средства в Техеран. Предварителни доклади сочат, че силите за сигурност са започнали да използват бойни патрони. Нападения над военни и полицаи сега се съобщават в множество провинции. Според множество източници, това е най-масовата нощ на протести в страната.

Iranian state media claim "radical groups" are torching police stations and vehicles in Tehran. Early reports say security forces have begun using live fire. Attacks on military and police personnel are now being reported in multiple provinces. This is going to be a long night in… https://t.co/F4NYR5vTph pic.twitter.com/zaRa0ajhSH — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 8, 2026

Иранците вече излизат по улиците със старото знаме на страната, на което са изобразени лъв и Слънце. Те го поставиха на върха на статуя в Хорамабад, като продължават да премахват символите на режима на аятоласите.

BREAKING: Brave Iranians are now openly taking to the streets with the real Iranian flag, the Lion and Sun, placing it on top of a statue as they rise up against the Islamic regime.



The ENTIRE free world needs to see this.pic.twitter.com/9SLoawrvgE — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) January 8, 2026

Синът на покойния последен президент шах Реза Пахлави вече призова за протести от чужбина, но уточни, че не търси възстановяване на монархията. Той обаче бе категоричен, че е готов да предвожда преходно правителство, ако Ислямската република падне.

Силите за сигурност в Иран сега стрелят по демонстрантите в градове като Техеран и Хорамабад. В Техеран демонстрантите, според докладите, запалили на пожар щаб-квартирата на Корпуса на ислямската революционна гвардия.

Спрян е интернетът в страната

По-рано стана ясно, че властите в Иран са прекъснали интернет достъпа в цялата страна, съобщи мониторинговата организация Netblocks. По данни на групата прекъсването е част от серия мерки за ограничаване на онлайн комуникацията и информацията около протестите, като на практика блокира възможността на хората да общуват и да споделят данни в момент на нарастващо напрежение и жертви.

Американският президент Доналд Тръмп също пак се намеси и повтори, че ако режимът на аятоласите продължава да убива протестиращи, САЩ ще му нанесат силен удар. Казано им беше (на аятоласите), че ако продължават (да убиват хора), ще си платят, каза Тръмп:

Trump on Iran:



Some have been killed by problems of crowd control. We’re watching it very closely.



The crowds are so large there’s been a stampede — three stampedes — and people have been killed in that.



I’m not sure I can necessarily hold somebody responsible for that. pic.twitter.com/4v1uH7ZfWK — Clash Report (@clashreport) January 8, 2026

Протестите

Протестите започнаха на 28 декември, когато собственици на магазини излязоха по улиците на столицата Техеран, за да изразят гнева си от поредния рязък спад в стойността на иранската валута, риал, спрямо щатския долар на свободния пазар. Риалът потъна до рекордно ниско ниво през последната година, а инфлацията скочи до 40%, тъй като санкциите заради ядрената програма на Иран оказват натиск върху икономиката, отслабена и от лошо управление на правителството и корупция.

Студенти от университета скоро се присъединиха към протестите и те започнаха да се разпространяват в други градове, като тълпи често скандираха лозунги срещу върховния лидер на страната, аятолах Али Хаменей, а понякога и в подкрепа на Реза Пахлави, синът на покойния бивш шах на Иран, който е в изгнание.

В сряда видеоклипове, проверени от BBC Persian, показаха тълпи, протестиращи в Казвин , северозападно от Техеран, скандиращи лозунги, включително „Смърт на диктатора“ - препратка към Хаменей - както и „Да живее шахът“. Кадри от пристанището Бандар Абас в Персийския залив показват протестиращи, скандиращи „Полиция, подкрепа, подкрепа“, преди силите за сигурност да ги разпръснат.

В свещения шиитски град Машхад, в североизточната част на страната, протестиращи се сблъскват със силите за сигурност и ги принуждават да се оттеглят. Друго видео показва хора, скандиращи в подкрепа на династията Пахлави, която беше свалена от власт след ислямската революция през 1979 г.

В късния следобед голяма демонстрация се проведе и в югозападния град Абадан, близо до границата с Ирак, според кадри, потвърдени от BBC Persian, на които протестиращите скандираха „Оръдия, танкове, фойерверки! Моллите трябва да се изчезнат“, препратка към духовното ръководство на Иран.

Още кадри, заснети от балкон в града, показват как силите за сигурност откриват огън, докато бягат от настъпващите протестиращи , които хвърлят камъни и други предмети. С настъпването на нощта силите за сигурност бяха заснети как използват сълзотворен газ, за ​​да разпръснат протест в Алигударз , друг западен град, след като тълпа се събра на площада, скандирайки „Да живее народното въстание!“.

Появиха се и кадри на протестиращи в Каемие, провинция Фарс, които събарят статуя на Касем Сюлеймани, ръководител на елитните сили „Кудс“ и една от най-влиятелните фигури в Иран, който беше убит при въздушен удар на САЩ по заповед на Доналд Тръмп през 2020 г.

В Лордеган, Фарс съобщи, че двама полицаи са били убити по време на протест в сряда. Полицаите, посочени като Хади Азарсалим и Мослем Махдавинасаб, са били застреляни от „въоръжени лица“, които са били сред група от това, което те наричат ​​„бунтовници“. Не беше възможно веднага да се потвърди информацията, тъй като Би Би Си и други независими международни медии или нямат право да правят репортажи от вътрешността на Иран, или, ако им бъде дадено разрешение, са изправени пред сериозни ограничения за движение.

Лордеган обаче е бил арена на ожесточени сблъсъци по време на безредиците, като миналия четвъртък там бяха убити двама протестиращи.

След заседание на кабинета в сряда, вицепрезидентът по изпълнителните въпроси Мохамад Джафар Каемпанах заяви, че президентът Масуд Пезешкиан е разпоредил да не се предприемат „никакви мерки за сигурност“ срещу мирните протестиращи. „Тези, които носят огнестрелни оръжия, ножове и мачете и които атакуват полицейски участъци и военни обекти, са бунтовници и ние трябва да разграничаваме протестиращи от бунтовници“, добави той. Държавните медии съобщиха също, че правителството е започнало да изплаща на 71 милиона граждани нова месечна помощ, еквивалентна на 7 долара (5 британски лири), за да облекчи болката от високата цена на живот.

Междувременно, началникът на съдебната власт Голамхосеин Мохсени Еджей заяви пред полицейските командири, че „бунтовниците“ ще бъдат „бързо“ преследвани и наказвани, за да послужат като възпиращ фактор. Хаменей, който като върховен лидер има пълната власт в Иран, заяви в събота, че властите трябва да „разговарят с протестиращите“, но че „бунтовниците трябва да бъдат поставени на мястото им“.

Коментарите му дойдоха, след като Тръмп заплаши, че САЩ ще се намесят, ако иранските сили за сигурност убият мирни протестиращи.

