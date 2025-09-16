Не е резитбата, а този есенен трик увеличава плододаването на овошките

Градинарите с опит, които отглеждат овошки, отдавна са забелязали една закономерност: колкото по-близо е един клон до вертикално положение, толкова по-интензивно расте нагоре, във височина. Такива вертикални разклонения обаче образуват по-малко плодни пъпки и дават по-малко плодове. Вертикалният растеж е насочен главно към дължина, а не към създаване на цветни пъпки.

Клоните, които са отклонени под голям ъгъл спрямо хоризонталата, растат по-бавно, но са обрасли със скъсени издънки, където се залагат цветни пъпки. Именно върху такива клони се образуват повече плодове - горските плодове и плодовете растат по-големи и в по-големи количества.

Огъване на клоните на овошките през есента за увеличаване на плододаването

Огъването на клоните е метод за механична промяна на позицията на клон от вертикална към по-хоризонтална. Тази техника позволява да се контролира растежът на дървото, да се стимулира плододаването (хоризонталните клони образуват повече плодни пъпки и разклоненията растат по-добре), да се отвори короната (подобрява осветеността на всички части на дървото, което е важно за здравето и качеството на реколтата).

Клоните трябва да се огъват внимателно, плавно и постепенно, за да не се повреди дървесината. За млади и гъвкави клони се използва методът на деформация: клонът се огъва до критичен ъгъл, при който от задната страна се появяват гънки на кората, така че клонът да „запомни“ новото положение. За по-стари и по-дебели клони се използват жартиери: клонът се издърпва надолу с меко въже, като се фиксира към колче или по-голям клон.

Идеалният ъгъл на клона спрямо вертикалата е около 60 градуса от върха. Този ъгъл осигурява баланс между растеж и плододаване: клонът ще даде достатъчно плодове и едновременно с това ще осигури нов растеж.

Най-доброто време е пролетта, когато започва активното движение на сока и дървесината е най-гъвкава. До есента огънатият клон ще вдървенее и ще запази дадената му позиция. Огъването през зимата не се препоръчва, тъй като дървесината става крехка от студа и може да се повреди.

Огъването на клоните на овощните и ягодоплодните дървета е мощен начин за увеличаване на добива и качеството на плодовете. Правилното разположение на леторастите, правилният ъгъл на отклонение и внимателното фиксиране на клоните спомагат за получаването на здраво силно дърво с богата реколта.

Градинарите с опит споделят, че този метод не изключва напълно необходимостта от резитба - старите и повредени клони задължително трябва да се отстранят.

