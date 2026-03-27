Колко често да презасявате или пресявате тревата си за здрава и буйна морава

Често срещани задачи по поддръжката, като презсяване и досяване, са естествени начини да поддържате моравата си зелена . Презсяването се случва, когато големи площи от моравата, обикновено повредени с времето, се засаждат с нови семена от трева. Този процес включва премахване на стара растителност, докато не остане само почва, към която да се добавят нови семена. Презсяването означава добавяне на нов вид трева върху чима, за да се подобри цялостният вид. Презсяването обаче може да се извърши и със същия вид трева, за да се подобри гъстотата, въпреки че различен вид често е по-дебел и по-здрав. Що се отнася до двата метода, има много припокриване в тези методи за грижа за тревата. И двете задачи са нещо, което собственикът на жилище трябва да има предвид, ако тревата му изглежда малко по-занемарена от обикновено.

За да решите дали трябва да презасявате или досявате тревата си, най-добре е да я огледате внимателно и да забележите промените от година на година. В крайна сметка е по-вероятно да презасявате тревата си, отколкото да я презасявате. Презасяването е задача, която трябва да се извърши след значителни, забележими повреди. Но ако тревата ви изглежда малко тънка или не много зелена, това е знак, че презасяването е правилно.

Когато презасявате тревна площ, можете да използвате същите семена за трева, които сте използвали преди, но нов вид трева може да доведе до нов, подобрен двор. Когато презсявате тревна площ, можете също да използвате различни семена за трева, за да насърчите двора да расте по-гъсто. Ако повече от половината от тревата ви е мъртва, тогава презасяването може да е най-добрият ви вариант. Презасяването може да се извършва при необходимост. Презасяването може да се извършва на всеки една до три години, в зависимост от здравето на почвата, пешеходния трафик и вида на тревата.

Избор на правилния метод за поддържане на здрава трева

Презасяването обикновено се използва в случаи, изискващи пълно обновяване на тревната площ, когато повече от 50% от двора вече не е жизнеспособен. То включва премахване на мъртвия органичен материал и плевелите, като се оголва тревата до почвата, за да можете да започнете отначало за целия двор. Има няколко ясни признака, че е време да презасеете тревата си , започвайки с наличието на големи площи, където тревата е напълно мъртва, оставяйки след себе си гола почва или където плевелите са надраснали тревата. Сол по алеята, снежна плесен и други неща могат да доведат до този проблем.

Презсяването е по-скоро техника за поддръжка, използвана за поддържане на гъстата и здрава морава чрез добавяне на повече семена към вече жизнеспособна морава. Кога трябва да презсявате зависи много от вида трева, която използвате. Тревите за хладния сезон трябва да се презсяват през есента, а тревите за топлия сезон - през пролетта. Въпреки това, есента обикновено е най-подходящият сезон да се погрижите за подобряване на моравата си, благодарение на умерените температури и постоянната вода. Един от най-добрите начини за презсяване на моравата е първо да я аерирате. Резултатът е по-гъста морава с по-гъст растеж на тревата.