Колко често трябва да поливате паяковото растение

Паякообразните растения (Chlorophytum comosum ) са чудесни стайни растения за начинаещи, защото са много лесни за отглеждане и понасят небрежност. Знанието колко често да поливате паякообразното растение обаче е ключово за поддържането му в най-добрия му вид. Въпреки че е сравнително устойчиво на суша, паякообразното растение ще се справя по-добре с сравнително редовно поливане. И макар че не е особено склонно към кореново гниене, то няма да оцени прекалено влажните условия. Ето какво трябва да знаете, за да осигурите на вашето паякообразно растение нужното количество вода.

1. Стремете се към веднъж седмично

Паякообразните растения са местни за крайбрежните райони на Южна Африка, които могат да изпитват периодични засушавания. Растенията имат дебели, месести корени, които съхраняват вода, така че могат да оцелеят при непостоянни нива на влажност, но вие искате вашето паякообразно растение да вирее, а не просто да оцелява. Това означава да поставите растението си на постоянен график за поливане , за да не изпитва екстремни нива. Малко пръски веднъж седмично от лейката е добро начало.

2. Проверете почвата

Сухотата на почвата в саксията, в която е засадено вашето растение паяк, е по-важна от броя пъти седмично, в които го поливате. Макар че графикът за поливане веднъж седмично е добро правило, правилното количество вода и честотата на поливане зависят от фактори като температура на въздуха, влажност, количеството светлина, което растението получава , и вида на почвата, в която е засадено.

Използвайте едра почвена смес , която позволява на водата да се отцежда бързо от контейнера за растенията паякообразни. Уверете се, че контейнерът има дренажен отвор на дъното, за да може излишната вода да се оттича.

Оставете почвата да изсъхне леко между поливанията, като изчакате да добавите още вода, докато горните 5 см почва изсъхнат. Използвайте уред за измерване на влажността на почвата, ако предпочитате прецизност, или забодете пръст в почвата за по-практичен подход. Когато горните 5 см почва са сухи на допир, вашето растение паяк се нуждае от вода.

3. Наблюдавайте растението

Вашето растение паяк ще ви каже кога е жадно. Когато е твърде сухо, листата на растението изглеждат увехнали или върховете им ще започнат да покафеняват. След като върховете на листата покафеняват , няма да можете да ги направите зелени отново. А многократното увяхване може да отслаби растението ви и да забави растежа му. Поддържането на постоянен график за поливане на вашето растение паяк би трябвало да предотврати тези проблеми, но все пак трябва да наблюдавате растението си за някакъв признак, че се нуждае от глътка вода.

4. Имайте предвид сезоните

Когато растението паяк е в пиковия си вегетационен период през пролетта и лятото, то се нуждае от повече вода, отколкото през зимата, когато растежът му се забавя. Когато въздухът в помещенията е по-сух през зимата, почвата може да изсъхне по-бързо. Когато температурата на въздуха се повиши през лятото, почвата на растението паяк може да изсъхне по-бързо. Проверявайте почвата на растението си поне веднъж седмично, за да тествате за сухота и следете външния вид на растението. Поливайте съответно.

5. Избягвайте преполиването

Възможно е да преполивате растението паяк. Ако растението ви престои твърде дълго във влажна почва, може да развие кореново гниене . Подобно на листата, корените се нуждаят от кислород, така че твърде много вода около тях ефективно ще ги удави. Тогава корените стават кашави и не могат да абсорбират хранителни вещества и влага от почвата, от които растението се нуждае, за да вирее. За растението паяк често е по-добре да се използва твърде малко вода, отколкото твърде много, защото дебелите му корени могат да задържат вода за оцеляване в сухи периоди.