Колко често всъщност трябва да поливате розите си

Когато решите да отглеждате рози, вероятно си представяте красиви, здрави цветове в нюанси, вариращи от червено, магента и розово до жълто и бяло. Времето, почвата и поливането играят роля за това колко добре растат розите . Честотата на поливане не е универсална. Определянето колко често да поливате розите си зависи от много фактори, включително вида на почвата, мястото на засаждане и географското ви местоположение.

Как да съживим розите след зимата?

Любопитни ли сте как да поливате правилно розите си? Прочетете това ръководство за това колко често да поливате розите, фактори, които влияят върху поливането, включително нови или установени растения, засаждане директно в земята или в контейнери, както и съвети за поливане. Разговаряхме с двама експерти по градинарство за съвет.

Видът на почвата , като глинеста, песъчлива или глинеста, също играе роля в това колко често трябва да поливате, както и мястото, където засаждате розите си. „Честотата на поливане ще зависи от няколко фактора, като например времето, вида на почвата и възрастта на засадените растения“, казва Стефани Търнър , агент по градинарство в Clemson Extension и координатор главен градинар за окръг Грийнууд в Южна Каролина.

Още: Ползи от използването на утайка от кафе върху розите

Ето няколко фактора, които определят колко често да поливате розите си.

Тип почва

Видът на почвата е съществен компонент, който помага да се определи честотата на поливане на розите, защото някои почви, като например глинестите, задържат повече вода от други. „Пясъчните почви изискват по-често напояване от глинестите“, казва Търнър. „Розите предпочитат рохкави, добре дренирани почви.“ Лесен начин да подобрите почвата си е чрез добавяне на мулч . Това увеличава хранителните вещества и помага на почвата да поддържа и задържа влагата. „С течение на времето почвените организми ще се разградят и ще включат органичния мулч и ще подобрят почвата“, казва тя. „Междувременно мулчът ще задържа влагата, ще контролира плевелите и ще изолира кореновата зона.“

Климат

Още: Растения, които могат да съсипят розите ви, ако ги засадите наблизо

„Времето играе голяма роля за това колко често ще поливате розите си“, казва Стефани Валц, координатор на опити с рози в StarRoses and Plants . Колкото по-топло е времето, толкова повече вода обикновено се нуждаят розите. Почвената влага изсъхва по-бързо в по-горещ климат, отколкото в по-хладния. „Новозасадените рози, които се справят с горещо, сухо време, ще се нуждаят от най-голямо внимание“, казва Търнър.

Място за засаждане

Изборът да отглеждате рози директно в земята или в контейнер може да се основава на наличното пространство или на това коя зона получава най-много слънце. Розите, отглеждани директно в земята, обикновено се нуждаят от по-рядко поливане, защото в почвата се задържа повече влага. Освен това, по-дълбоките корени могат да достигнат по-дълбоко в почвата. „Всеки път, когато градинарствате в контейнери, трябва да проверявате нивата на влажност по-често“, казва Търнър. „Ограниченият обем на почвата в контейнера също ограничава наличното пространство за вода.“

Колко често да поливаме розите

Още: Къде е най-доброто място за засаждане на рози?

Новозасадената и вече утвърдената роза ще определят честотата на поливане. Новозасадената роза ще се нуждае от повече вода и може да бъде по-чувствителна, докато се адаптира към новия си дом. „Новозасадените рози ще изискват често поливане, докато се утвърдят по-добре“, казва Уолц. „Това може да бъде всеки ден, до всеки 2 до 3 дни, в зависимост от метеорологичните условия.“ Проверявайте ги ежедневно през първите няколко месеца, добавя тя.

След като розите се утвърдят по-добре, те могат да се справят с по-малко вода. „Добро правило е да се уверите, че розите ви получават от 2,5 до 5 см вода седмично по време на вегетационния период“, казва Уолц. Ако не сте сигурни колко е валяло или дали розите ви се нуждаят от вода, влажността на почвата може да ви даде представа. „Проверката на почвата и цялостния вид на вашата роза може да бъде добър индикатор кога трябва да поливате“, казва Уолц. Проверете влажността на почвата, като пъхнете пръста си около 2,5 см в почвата, казва тя. Ако е суха, е време за поливане.

Кога да засаждате рози за буйни цъфтежи в градината

Валц препоръчва поливане по-обилно и по-рядко. „Утвърдените растения са много по-устойчиви на суша и могат да имат много по-дълъг период между поливанията“, казва Валц. Времето на годината също е ключово. Розите се нуждаят от по-малко вода през по-студените месеци. „Когато растенията изпадат в латентно състояние през зимата, нуждите им намаляват драстично“, казва Валц.