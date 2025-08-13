Лавандулата ще цъфти до октомври, ако направите това

Лавандулата е растение, ценено заради красивите си, наситено лилави цветове и превъзходния си аромат. Въпреки че отглеждането ѝ не е много труден процес, то изисква спазването на определени правила, за да се гарантира, че растението расте здраво и цъфти обилно.

Лавандулата е непретенциозно растение, но се нуждае от допълнителен тласък на енергия, за да цъфти отново. С правилна грижа периодът на цъфтеж на лавандулата може да се удължи дори до октомври. Възможно е да постигнете дълготраен цъфтеж, ако знаете тайните на грижата за това красиво цвете.

Правилно подхранване на лавандулата: енергия за образуването на нови цветове

Органичната материя не е добра идея за торенето на лавандула. В случая тя ще се превърне в хранителна среда за различни вредители и патогени. Това растение обаче ще реагира положително на минерални съединения. Най-добрите елементи са калий с фосфор, както и всякакви техни комбинации и съединения с други вещества. Това може да бъде суперфосфат, калиев магнезий или други. Азотът трябва да се използва с повишено внимание и в малки количества.

Счуканите яйчени черупки също са добри, тъй като покриват хранителните нужди на лавандулата и бавно и постепенно освобождават минерали в почвата. Това гарантира, че „предозирането“ с тях е изключено. Но най-доброто решение биха били сложни препарати за лавандула, които включват всичко, от което това растение се нуждае.

Кога и колко често да подхранваме лавандулата

През пролетта, в началото на активната вегетация, лавандулата се нуждае от повече азот и тогава ще е необходима нитрофоска. С началото на пъпкуването е препоръчително азотът да се изключи напълно и да се премине към калиево-фосфорни съединения.

Ако сте избрали правилното място за лавандулата, осигурили сте ѝ подходящи грижи и тя е здрава, няма нужда от торене през първите 2-3 години. Започнете торенето 4-5 години след засаждането. Също така, на растенията, отслабени от болести или вредители, е необходимо да се осигури по-хранителна среда.

Резитбата е тайната на повторното цъфтене. Без нея лавандулата ще хаби енергия за стари цветове, вместо за нови.

Важно е лавандулата да бъде засадена в подходящия момент. Най-добре е тя да се засажда, когато почвата е топла и има малък или никакъв риск от замръзване. Това означава, че времето за засаждане на лавандула започва в края на март или началото на април, в зависимост от региона. За да предпазите растението от късни слани, можете да покриете корените със слой мулч.

