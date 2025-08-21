Любими овощни дървета, които може да отглеждате в саксия

Много от най-популярните овощни дървета, включително ябълки, круши, череши и кайсии, могат успешно да се отглеждат в саксии с малко усилия. Повечето видове овощни дървета сега се предлагат в ниски сортове, което ги прави идеално подходящи за отглеждане в контейнери.

Плодовите дървета са фантастично допълнение към всеки двор. Те не само са чудесен елемент в пространството, но и предлагат цветове през пролетта, последвани от вкусни плодове за всички ваши кулинарни нужди.

По-модерните сортове, които могат да виреят в контейнерни градини, вече означават, че не се нуждаете от овощна градина или много място в задния двор, за да отглеждате овощни дървета и да събирате голямо разнообразие от плодове. Дори на джудже овощно дърво за тераса можете да се насладите на изобилна реколта от вкусни плодове.

8 от най-добрите овощни дървета за отглеждане в саксии

Важно е да изберете правилния сорт дървета за отглеждане в саксии , тъй като не всички овощни дървета ще могат да се отглеждат успешно в контейнер.

Има малки овощни дървета или джуджести сортове, които ги правят идеални за саксии и малки дворове . Тези овощни дървета се присаждат върху джуджести подложки, за да се ограничи растежът им. Внимателно проверете всяко описание или етикет, за да се уверите, че сортът ще расте добре в контейнер.

Когато растат в саксии, дърветата ще се нуждаят от обилно поливане, особено през периоди на горещо време. Те също ще се нуждаят от подхранване и резитба на овощни дървета , макар и не толкова обстойно, колкото при зрелите дървета с пълен размер.

1. Ябълка

Самоплодните сортове ябълки означават, че можете да получите реколта само с едно дърво

Ябълките са едни от най-важните овощни дървета за градината и е истинско удоволствие да откъснеш ябълка директно от дървото. Ябълките са идеални за отглеждане в саксии, а подложките джуджета могат да осигурят пълноразмерни ябълки, но на компактни дървета.

Те могат да се отглеждат и в различни обработени форми в контейнери, включително кордонни или колонообразни, и са едни от най-добрите овощни дървета за шпалир .

Много ябълки се нуждаят от друго дърво наблизо за опрашване; ако обаче искате само едно, изберете самофертилен сорт.

2. Кайсия

Защитете ранните цветове от пролетни слани, за да си осигурите реколта от кайсии

Кайсиите искат слънчево и защитено място на тераса или веранда. Въпреки че са издръжливи дървета, те изискват нежни грижи, тъй като ранните им цветове могат да бъдат уязвими от пролетни слани. Струва си да ги защитите с агроволокно или да ги преместите под покривало, ако заплашва слана. Ако не защитите цвета си, това ще доведе до липса на плодове през лятото.

Кайсиите растат на ниски подложки и са самооплодни, така че можете да получите вкусни узрели праскови само от едно дърво. Добрата реколта от кайсии зависи от дългото и горещо лято, но узрялата кайсия, прясно откъсната от дървото, е истински деликатес.

3. Череша

Внимавайте при брането на черешите, тъй като плодовете лесно могат да се наранят.

Черешовите дървета предлагат двоен шквал от лакомства, не само че предлагат фантастичен цъфтеж през пролетта, но и сладки и лъскави летни плодове.

Съвременните черешови дървета са самофертилни и се предлагат на подложки тип „джудже“, има дори сортове, специално отглеждани като дървета „джудже“, идеални за вътрешни дворове.

Те искат топло и слънчево място и могат да растат в оформени форми, включително колоновидни, пестящи място, или като ветрилообразни или кордонни форми до слънчева стена. Препоръчително е дърветата да се покриват с мрежа, за да се предотврати достъпът на гладни птици до реколтата ви от череши.

4. Смокини

Смокиновото дърво може да събуди усещането за средиземноморска градина и можете да получите добра реколта, ако живеете в топъл или по-хладен климат. Смокините обикновено се възприемат като разперени дървета, но ще растат добре в големи саксии. Ограничението, което произтича от отглеждането в контейнер, помага дървото да се запази по-компактно и стимулира растежа на плодове, а не на листа.

5. Лимон

Лимоните са изключително популярно овощно дърво за отглеждане в саксии, тъй като не само извикат спомени за слънчево лято, но и осигуряват нежни ароматни цветове, последвани от сладко-ухаещи плодове. Лимоновите дървета могат да цъфтят и да дават плодове целогодишно при идеални условия.

6. Портокали

Портокаловите дървета могат да виреят в саксии и обичат по-топлия климат, издръжливи са до -1°C

Портокалите се нуждаят от температури между 15-32°C по време на вегетационния период, за да произведат богата реколта от сочни портокали. Ако обаче живеете в по-хладен климат, отопляема оранжерия или слънчева стая са способни да ви осигурят силно ароматни плодове.

7. Праскова

Прасковените дървета предлагат красив цъфтеж през пролетта – цветовете се нуждаят от защита от пролетни слани, за да се осигурят плодове – последвани от сладки и сочни праскови през лятото.

Къдравостта на листата на прасковата е често срещан проблем за овощните дървета, но проблемът може да се реши чрез защита на растенията от валежи през зимата и пролетта, като се преместят под покрив.

8. Круша

Крушовите дървета често се предлагат на джуджести подложки, което ги прави идеални за отглеждане в контейнери. Дори в ограничена форма, крушовото дърво, отглеждано в саксия, дава богат пролетен цвят и изобилие от пълноразмерни плодове по време на прибиране на реколтата. Някои страхотни сортове круши, предлагани на джуджести подложки, включват Moonglow, Bartlett и Seckel.

Крушите могат да се отглеждат успешно и като формовани форми, включително кордони, ветрилообразни или шпалири в саксии – което позволява много плодове на малко пространство. Крушите се нуждаят от защита от вятър и късни слани, както и от топло и слънчево място през лятото. Що се отнася до поддръжката, резитбата на крушовите дървета в саксии е сведена до минимум благодарение на подложката джудже.

9. Сливи

Сливовите дървета са едни от най-бързо растящите овощни дървета, които можете да си купите. Те са самооплодни и има много съвременни сортове джуджета, които се предлагат за отглеждане в саксии. Това означава, че не ви е необходима голяма градина , за да се насладите на великолепния цвят на сливата и сочните ѝ плодове през лятото.

Добрите сортове сливи за саксии включват Джонсън, Виктория и Дамсън, но се уверете, че са присадени на подложка джудже.

Сливовите дървета в саксии трябва да бъдат поставени на слънчево и защитено място, като същевременно се нуждаят от защита на пролетния им цвят от късни слани, за да не се намали годишните плодове. Сливите растат успешно и в оформени форми, които са чудесни за малки дворове.