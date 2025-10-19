Луковици, които не е необходимо да се изкопават - цъфтят красиво на пролет

Много цъфтящи луковици изискват ежегодно изкопаване, но за щастие има и такива, които могат да зимуват в земята. Те могат успешно да прекарат няколко години на едно и също място, изпълвайки градината ви с цвят всяка пролет. Кои цветни луковици не е необходимо да се изкопават? Днес ще ви представим полезен списък с видове.

Кои цветни луковици не е необходимо да се изкопават?

Вашата градина не би била същата без цъфтящи луковици. Много от тях развиват своите цветни пъпки в началото на пролетта, подхранвайки цветните ви лехи след дълга, сива зима. Ще намерите обаче и интересни видове и сортове, които цъфтят през лятото или късна есен. Тези красиви растения са лесни за поддръжка, но често изискват ежегодно изкопаване. За щастие, това не винаги е така.

Не всички цветни луковици трябва да се изкопават всяка година. Някои луковици, ако се оставят в земята, ще преживеят зимата невредими и ще растат красиво и ще цъфтят обилно през пролетта. Изкопаваме ги само когато забележим, че цъфтят по-малко или растат зле, което обикновено се случва след няколко години на едно и също място. Колкото по-добри условия им осигурим, толкова по-дълго ще могат да виреят на избраното от тях място, без да е необходимо презасаждане.

Кои луковици не е необходимо да се изкопават? Списъкът включва:

минзухари

кокичета

лозови зюмбюли

ботанически лалета (напр. сортове Кауфман и Фостър)

ириси

Луковиците, които зимуват в земята, трябва ли да бъдат защитени от студа?

Цъфтящите луковици се нуждаят от внимателни грижи, за да се гарантира, че растат здравословно на едно и също място възможно най-дълго. Важно е да се създадат подходящи условия за всеки вид и да се отговори на неговите специфични изисквания. Добрата, плодородна и богата на хумус почва и подходящото торене обаче не са всичко. Трябва също така да защитим растенията, които презимуват в земята, преди зимата. Струва си да се направи това, дори ако са сравнително устойчиви на замръзване, за да се гарантира, че ще цъфтят обилно през пролетта.

Как да защитим цветните луковици, които презимуват в земята?

Просто ги покрийте с 5-сантиметров слой мулч. Естествени материали като компост, слама, сухи листа, борова кора или борови иглички са най-подходящи за тази цел. Премахнете защитата през пролетта, след като най-силните студове отшумят.