Как да подготвите многогодишните растения за зимата

Да, вярно е, че многогодишните растения се завръщат година след година. Но за да поддържате растенията си здрави и да цъфтят десетилетия наред, ще трябва да им помогнете малко. Аз съм майстор градинар, специализиран в биологично и пермакултурно отглеждане, и през есента ще ме намерите навън да върша всякакви есенни градински задачи, докато подготвям градината си за зимата. А това включва и зимуване на моите многогодишни растения. Отделянето на време за това означава, че вашите растения ще се връщат по-силни и здрави всеки сезон, в продължение на много години.

Подготовката за зимата защитава короните и корените, намалява пренасянето на болести и подготвя растенията ви за по-богат и силен цъфтеж през следващата година. Есента е идеалното време, тъй като хладният въздух и все още топлата почва позволяват на корените да продължат да растат, докато стъблата и листата почиват и се подготвят за период на покой, така че те навлизат в зимата по-силни. Бъдете разумни и работете с почвата само ако е влажна и ронлива, не е замръзнала или подгизнала - това ви помага да избегнете уплътняване на почвата и нараняване на корените.

Временно планирайте работата си до първото силно замръзване, намокрете многогодишното си растение за последно дълбоко, преди да удари сланата, отстранете болните листа и добавете рохкав зимен мулч, след като земята започне да замръзва. И накрая, бъдете селективни при подрязването, за да защитите короните, да нахраните птиците и да запазите някои кухи стъбла за опрашители.

Спрете торенето в началото на есента, за да могат растенията да се втвърдят

Спрете азота в началото на есента, за да могат растенията да пренасочат енергията си към корените и укрепването на тъканите – азотът казва на растението, че иска да произвежда нова, буйна листа. Но стимулирането на нов, мек растеж сега отслабва растението и сланата така или иначе ще убие този нов растеж. Това може също да забави периода на покой и да изложи растението на риск от нараняване от студ.

Ако засаждате или разделяте многогодишни растения късно, използвайте малко готов компост, за да подобрите структурата, но се откажете от торове с високо съдържание на азот до пролетта, когато искате да насочите енергията на растението към нов растеж на върха.

Поливайте обилно чак до замръзване на земята

Сухите корени страдат повече през зимата от правилно хидратираните, затова на новозасадените и стресираните от суша многогодишни растения дайте им бавно и дълбоко накисване, преди почвата да замръзне, като гарантирате, че влагата ще достигне до пълната коренова зона. Влажната, но не подгизнала, почва задържа топлината по-добре от сухата и помага за буфериране на циклите на замръзване-размразяване, които могат да увредят корените, а при засажданията през първата и втората година - да причинят измръзване.

Отрежете тежките, хлабави и мокри листа

Подрязвайте растения, които са носители на много болести или се разпадат на мокри рогозки. Хоста, божур, лилейник и брадат ирис са интелигентен избор за подрязване, след като умрат през есента , защото премахването на изсъхналите им листа намалява риска от болести, насърчава добър въздушен поток и поддържа короните чисти и сухи. Ако оставите листата да изгният под растението, дори ако тези листа са били здрави, когато са паднали, вие създавате топла, влажна среда, в която растителните патогени, особено гъбичките, виреят. Те ще пристигнат и ще се размножат бързо и ще бъдат готови да заразят растенията ви в началото на пролетта. По подобен начин много насекоми вредители обичат да зимуват под дебели, тежки, влажни слоеве гниещи листа. Наистина не си струва риска, особено когато няколко минути с ножицата и греблото ще предотвратят проблема.

Не прекалявайте с подрязването. Някои гранично издръжливи многогодишни растения, като например червените горещи покери и някои видове маргаритки, всъщност се справят по-добре, ако ги оставите непокътнати да презимуват, тъй като имат по-голяма защита от студа. Тези можете да подредите през пролетта, когато се появят нови издънки.