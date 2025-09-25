Многогодишни зеленчуци, които ще ви дават реколта години наред

Има реални предимства от добавянето на многогодишни зеленчуци в градината. Има добър избор от тях, които често са лесни за отглеждане и грижи. Освен това, те ще ви осигуряват реколта в продължение на много години.

Тези зеленчуци дават богата реколта през есента на сянка

Многогодишните зеленчуци заемаха видно място във всички зеленчукови и кухненски градини, в които съм работил. Тези лесни за поддръжка и надеждни растения надеждно ви осигуряват реколта за дълъг период от всеки сезон - включително и по време на гладната пауза.

Някои многогодишни зеленчуци са много търсени, като аспержите, докато други са по-малко известни. Ето някои фантастични многогодишни зеленчуци, които съм отглеждал, поддържал и събирал в зеленчукови градини през годините.

Още: Най-добрите зеленчуци за бързо отглеждане в малки градини

Аспержи

Отглеждането на аспержи е дълъг процес, тъй като от засаждането на короните на аспержите до получаването на първата реколта са необходими две години . Това чакане си заслужава, аспержите са многогодишно растение и ще дават реколта година след година, до 20 години.

Реколтата е лесна за отглеждане, трябва да торите аспержите всяка пролет и след това да ги събирате през сезона от 6-8 седмици през пролетта и началото на лятото. След това оставете растенията да продължат да растат и да съхраняват енергия за следващата година, преди да отрежете аспержите през есента.

Артишок

Още: Есенни зеленчуци, които се самозасаждат

Има няколко различни вида многогодишни артишоци. Първо, артишоците са най-лесни за отглеждане . Тези високи растения са едновременно декоративни и годни за консумация, изглеждат еднакво добре в цветна леха, както и в зеленчукова градина.

Друга историческа култура, растенията достигат височина от шест фута всяка година и се отглеждат заради ядливите си пъпки.

Многогодишен лук

Има няколко нови варианта за засаждане на многогодишен лук в зеленчукова градина, като алтернатива на отглеждането му заедно с основна реколта от лук всяка година.

Още: 5 зеленчука, от който трябва да вземете семена тази есен

Включва египетския ходещ лук, наречен така заради способността си да се разпространява, като произвежда ядливи луковици и стъбла. Ходещият лук също така развива върхови кичури от малки луковици, които могат да се ядат или засаждат, за да се размножават повече - често те падат сами и се самозасяват.

Ревен

Повечето хора смятат, че ревенът е плод, но всъщност технически е зеленчук - и какъв фантастичен многогодишен зеленчук е той. Този голям многогодишен зеленчук може да достигне до метър височина и ширина, а ярките му стъбла са истински деликатес през пролетта и началото на лятото. Можете дори да форсирате ревен за по-ранни и сладки стъбла.

Короната от ревен може да бъде плодородна в продължение на много години, но в началото е нужно търпение. Стъблата не трябва да се берат през първата година след засаждането на ревен и ще отнеме до третата година, за да се получи прилична реколта от ревен .

Още: Плодове и зеленчуци, които никога не трябва да съхранявате заедно - и защо

Засадете ревен в корони - млади растения или спящи корони - на слънчево място през есента или пролетта. Ревенът може да се отглежда от семена, но ще са необходими много години, за да се утвърди и да е готов за бране.