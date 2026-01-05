Тайната на здравия разсад от домати: 2 съставки ще ви донесат желаната реколта

Всеки градинар иска да отгледа здрав и силен разсад от домати, който ще даде богата реколта. Но само градинарите с опит знаят как да постигнат това с помощта на две съставки. Този изпитан във времето тандем укрепва имунната система, подхранва корените на растенията и отблъсква късната болест.
Две съставки за здрав и силен разсад от домати
Йодът е антисептик, който убива гъбички и бактерии в почвата и стимулира образуването на корени и укрепването на кореновата система. Млякото осигурява калций, протеини и лактобацили, които потискат патогените. В резултат на това разсадът става по-силен, по-малко се разтяга и се развива по-бързо. Йодът също така предпазва от алтернариоза и късна болест.
Йодно-млечно смес може да се използва за пръскане - тя осигурява бърз растеж на разсада във фазата на 3-4 истински листа. За приготвянето на тази смес ще са ви необходими следните съставки:
- 250 мл мляко ( най-добре е да използвате краве мляко с 2,5 процента мазнини);
- 3–5 капки фармацевтичен йод;
- 1 литър топла вода;
Смесете млякото с йод, разклатете добре и разредете във вода. Напръскайте листата и стъблата веднъж, като повторите след седмица. Ефектът от това третиране е следният - листата стават по-здрави и зелени, стъблата се удебеляват и разсадът започва да се развива по-бързо.
Йоден разтвор може да се използва и за поливане в етапа на пикиране или преди засаждане в градината, за да се осигури по-добре развитие на насажденията и здрави корени. За приготвянето на този разтвор са ви необходими следните съставки:
- 1 капка йод;
- 3 литра утаена вода;
Добавете капка йод към водата и разбъркайте. Всяко растение трябва да се полее със 100–150 мл от разтвора. Повторете процедурата след 2 седмици. В резултат на това корените ще растат здрави и силни, а растенията няма да страдат от кореново гниене.
Разтвор от мляко и йод може да се използва и за пръскане на храстите по време на активен цъфтеж и плододаване. За приготвянето му ще са ви необходими следните съставки:
- 1 литър мляко;
- 10 капки йод;
- 10 литра вода;
Разредете млякото във вода и добавете йод. Напръскайте храстите отгоре надолу, като се уверите, че цялото растение е покрито с разтвора. Прилагайте веднъж на всеки 10-14 дни, 3-4 пъти на сезон. В резултат на това третиране храстите няма да гният след дъжд, завръзите няма да окапват и реколтата е по-висока.
