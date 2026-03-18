Многогодишни билки, които трябва да разделите през пролетта

От всички възнаграждаващи растения, които можете да отглеждате в градината си, многогодишните билки могат да бъдат особено удовлетворяващи. За разлика от едногодишните, които трябва да се пресаждат година след година, е нужно да засадите многогодишните билки само веднъж и те ще се връщат сами в градината ви всяка година . Добре поддържаната билкова градина може да осигури всичко - от свежи кулинарни вкусове и лечебни свойства до ароматна зеленина и цветя, благоприятни за опрашителите. Много многогодишни билки са също така изненадващо устойчиви, виреят в градински лехи, бордюри или дори в смесени декоративни пейзажи. Само защото те продължават да се завръщат, това не означава, че са напълно безгрижни. С узряването на тези растения те могат да станат претъпкани, вдървени в центъра или просто да надраснат пространството си. Разделянето на многогодишните билки е една проста градинска задача, която може да съживи по-старите растения, като същевременно ви дава допълнителни билки, които да засадите другаде или да споделите с приятелите си!

Ранната пролет е идеалното време за разделяне на многогодишните растения за широк спектър от билки. С началото на новия растеж, много многогодишни билки реагират добре на изкопаване и разделяне на по-малки части, особено ако все още са в студена кутия. Тъй като са били в състояние на покой през зимата и се подготвят за нов растеж, те са готови да насочат енергията си към поправяне на щети и изграждане на по-дълбоки коренови системи. Растения като лук, риган, маточина и маточина често образуват гъсти туфи, които се възползват от разделяне на всеки няколко години. Други, като например любадж и бял равнец, естествено се разрастват с времето и могат бързо да израснат извън определеното им пространство. Разделянето през пролетта помага за контролиране на разпространението и насърчава по-здравословния растеж.

Бергамот

Бергамотът (Монарда), известен още като пчелен балсам, е ценен заради ярките си цветове и способността си да привлича пчели, пеперуди и колибри. Разделянето е съществена част от грижата за вашия пчелен балсам. Правенето му в началото на пролетта помага за контролиране на разпространението му и подобрява циркулацията на въздуха, което може да намали проблеми като брашнеста мана. Изкопавайте туфата на всеки 2 до 4 години, отделяйте външните части със здрави корени и ги засаждайте отново в прясна почва.

Пресен лук

Пресен лук (Allium schoenoprasum) е една от най-лесните за отглеждане многогодишни билки на закрито или на открито, с широк спектър от ползи .

Кухите му листа и лилавите му цветове с помпони се появяват от стегнати туфи, които постепенно се сгъстяват. Разделянето им на всеки няколко години в началото на пролетта помага за подмладяване на растението и насърчава свежия, нежен растеж. Повдигнете целия туф и го издърпайте или нарежете на по-малки части с няколко прикрепени луковици. Пресадете разделените части на приблизително същата дълбочина като оригиналното растение и ги полейте добре, за да се установят бързо.

Ехинацея

Зрелите растения могат да развият гъсти туфи, които се нуждаят от периодично разделяне. В началото на пролетта изкопайте растението и внимателно разделете кореновата маса на по-малки части, като се уверите, че всяка част има здрави корени и издънки. Пресаждането на тези части им дава място за растеж и може да помогне за поддържане на силен цъфтеж. Тъй като ехинацеята предпочита пълно слънце и добре дренирана почва, ще искате да сте сигурни, че новото място отговаря на тези условия.

Чесън

При определени условия може да бъде инвазивен, така че не забравяйте да се консултирате с местния селскостопански специалист преди засаждане. Подобно на други алиуми, те образуват туфи, които се разрастват постоянно. Разделянето им в началото на пролетта насърчава енергичен нов растеж и предотвратява пренаселването на центъра. Извадете растението, разделете луковиците на по-малки групи и ги засадете отново, като оставите известно разстояние между всяка секция. Тези билки понасят различни почви, но се развиват най-добре на пълно слънце с умерена влажност.

Маточина

Маточината (Melissa officinalis) е обичана заради листата си с цитрусов аромат. Растението се разпространява лесно и може лесно да завземе пространства. За да го държите под контрол, ще е добре да планирате периодично делене на всеки три или четири години. Ранната пролет е удобно време да изкопаете кореновата бала и да я разделите на няколко части, преди да се развият нови издънки. Пресадете частите в добре дренирана почва и ги полейте обилно. Тъй като маточината може да се самозасява и разпространява лесно, разделянето помага да се ограничи растежа ѝ в градината.