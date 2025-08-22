Може да изкушаващо, но никога НЕ трябва да берете растения от чужд двор

Нищо не разкрасява пространството така, както ваза със свежи цветя, било то лъскави пролетни лалета или къснолетни далии в скъпоценни нюанси. Купуването на отрязани цветя обаче може да бъде скъпо, а отглеждането им у дома изисква време и усилия, които някои от нас просто не могат да отделят.

Ако случайно попаднете на цветя в съседен имот, може да е изкушаващо да откъснете няколко стъбла. Това е особено валидно, ако има много цветя или за видове, които се режат и се връщат отново (например сладък грах). Но макар да изглежда достатъчно невинно, брането на цветя от чужд двор може да крие своите рискове, подобно на брането на плодове от дървото на съседа . В края на краищата, това не е ваш имот и освен правни последици, може да доведе до неприятни спорове и разстройства.

По-долу, консултант по етикет, юрист и основател на компания за флорални аранжировки и дизайн на събития споделят своите виждания по въпроса. Ще намерите и идеи откъде да си набавите пресни цветя.

Джо Хейс , експерт по етикет, казва, че брането на цветя от чужд двор е „изключително лошо възпитание“. Освен това, това е често незаконно. „Цветята са собственост на собственика на имота. Поради това, наглото да си сервирате божури , здравец или астри на съседа си е равносилно на лична кражба“, казва тя.

Въпреки че относително малката тежест на това престъпление може да се класифицира като провинение, а не като тежко престъпление, кражбата си е кражба, продължава да посочва Джо. Вероятно е и посегателство, както добавя Ерик Теусинк , управляващ партньор в адвокатската кантора Уилямс Теусинк, макар че дали някой реномиран адвокат ще се опита да предяви този иск е друг въпрос.

„В Джорджия гражданското посегателство е умишлено нарушение. Умишлените нарушения носят със себе си възможност за наказателни щети. Но, освен в изключително тежки ситуации, не виждам това да се случва“, казва той. „Както винаги, щатските закони се различават и бих предположил, че са малко по-различни във всеки отделен случай.“

„Нека помним, че дори нещо технически да е „законно“, това не го прави непременно правилно“, казва Джо. „Градинарите харчат огромно количество време, енергия, любов и финанси, за да създадат оазис, на който могат да се наслаждават“, обяснява тя, добавяйки, че е несправедливо и неуважително на практика да се краде делото им.

Ако наистина искате да отрежете някои цветове, винаги първо питайте – Джо казва, че повечето собственици на градини биха се радвали да чуят, че толкова много се възхищавате на цветята им и най-вероятно биха казали „да“.

Може да започнете прекрасен разговор със собственика на имота за градинарство и да изградите нова връзка със съседите, добавя тя.