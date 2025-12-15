Стар градински трик, който твърди, че ще имате по-обилна реколта от моркови

Морковите имат лоша репутация, че са трудни за покълване – семената им са малки и леки, което ги кара лесно да се разпръснат или да се отмият от вода, а дебелата им външна обвивка е по-трудна за проникване на вода, което прави покълването им бавно. За изобилен добив е необходимо да покълнат колкото се може повече от семената ви и за да се случи това, трябва да ги засеете правилно. Този един ретро градински трик може просто да революционизира техниката ви на сеитба: използвайте краката си.

„Преди повече от 50 години, един старец даде на майка ми този съвет за по-добри добиви от моркови. След като засеете семената в ред, не ги покривайте с пръст. Вместо това, ходете по реда. Това притиска семената в почвата достатъчно“, каза Каролин Макгуайър

Като вървите по реда, уплътнявате почвата достатъчно, за да закрепите семената на морковите, без да ги заравяте твърде дълбоко. В идеалния случай е добре да засеете семената на моркови на дълбочина около ⅜" до 1,5 см в хладна почва. И без тъпчене! Искате почвата да е достатъчно твърда, за да задържа влагата, но все пак достатъчно рохкава, за да може нежният кълн да пробие. Въпреки че има различни лесни съвети, които правят отглеждането на моркови лесно , този уникален метод на ходене е полезен начин да се избегне прекомерното заравяне на семената им. Тъй като са толкова малки, семената на морковите са много чувствителни към дълбочината на засаждане – когато ги сеете, е по-безопасно да се засаждат твърде плитко, отколкото твърде дълбоко. Ако се засаждат твърде плитко, семената не са сигурни, а ако се засаждат твърде дълбоко, покълналият кълн няма да пробие през повърхността на почвата.

Още съвети, които ще ви помогнат да покълнете семената на морковите си за максимален добив

Тъй като покълването на морковите може да отнеме толкова време – от една до три седмици, в зависимост от температурата и условията на влажност – едно от най-трудните неща при отглеждането им е да се уверите, че семената остават достатъчно влажни, за да покълнат. Така че, след като сте посели семената на морковите си, като сте стъпили върху тях, ще трябва да ги поливате редовно и да се уверите, че повърхността на почвата ви остава влажна, в противен случай тя може да се уплътни и да образува кора. Образуването на кора е, когато повърхността на почвата изсъхне в твърда обвивка, което затруднява проникването на вода в земята и пробиването на кълновете от моркови през повърхността на почвата. Дори кратък период на сухота може да спре или да спре покълването напълно. Някои градинари смесват няколко семена от репички с реда с моркови, за да предотвратят образуването на кора, тъй като репичките покълват много по-бързо от морковите и естествено разрушават повърхността на почвата, докато растат.

Един от начините да предотвратите образуването на кора на повърхността на почвата е просто като я покриете. Можете да направите това със стари чували от кафе на зърна или зебло. Зеблото задържа влагата и тъй като е пропускливо, можете да поливате растенията си директно през него, което го прави най- лесният трик за отглеждане на моркови, от който се нуждаете, за да си осигурите здравословна реколта. Тифани Селви, редактор „Градина“ на House Digest и майстор градинар в компанията, се кълне, че една обикновена дървена дъска е тайната за сеитба и отглеждане на по-добри моркови . Можете да премахнете избраното от вас покритие, след като кълновете от моркови са пробили повърхността на почвата. Без значение кой метод изберете, целта е една и съща: поддържайте горния слой равномерно влажен до покълването.