Можете ли да използвате чешмяна вода за стайните си растения?

Ако сте като повечето хора, поливането на стайни растения е прост ритуал - пуснете крана, дайте на всяка саксия да пие малко и продължете с деня си. Но добра идея ли е да използвате чешмяна вода за стайните си растения? В края на краищата, чешмяната вода не е просто вода, след като напусне пречиствателна станция.

Много общински водоснабдителни системи рутинно добавят дезинфектанти като хлор или хлорамин, а някои дори добавят флуорид към водоснабдяването. Това може да бъде незабавно вредно за чувствителните растения и за всички растения с течение на времето, ако тези елементи се натрупат в почвата при многократно поливане. Ако обаче чешмяната ви вода идва от частен кладенец, може да е безопасно да я използвате за стайните си растения. Просто се уверете, че не съдържа нито една от тези добавки, нито омекотители за вода на натриева основа, тъй като те също могат да повредят растенията.

Щетите от тези добавки често се проявяват по листата. Вземете например папратите и растенията паякообразни. Когато са изложени на хлорирана вода, тези растения често развиват обгорели краища на листата. По подобен начин драцените, кордилините, калатеите, инчовите растения и марантите са чувствителни към химикали като флуорид във водата и могат да развият нараняване на листата, когато са хидратирани с чешмяна вода. Стайните растения са особено изложени на риск, когато са хидратирани с чешмяна вода, защото химикалите просто се забиват в саксиите им. Навън те обикновено проникват дълбоко в земята, далеч от корените, или се отмиват с дъждовна вода. За да поддържате стайните си растения здрави при всякакви условия , научете кои видове вода са подходящи за тях или как да направите чешмяната вода безопасна.

Най-добрата вода за вашите стайни растения

Използването на дъждовна вода е може би най-лесният начин да се преработи водата от чешмата за хидратиране на вашите растения. Освен това, това е умен начин да използвате повторно дъждовна вода около дома си . Тя е естествено бедна на разтворени минерали и не съдържа добавени химикали. Освен това съдържа нитрати, които са от съществено значение за растенията. Можете да събирате дъждовна вода в малки контейнери, но използването на по-голям съд, като например варел за дъждовна вода, обикновено прави целия процес по-лесен и по-ефективен. Просто се уверете, че контейнерът е без водорасли и прах.

Дестилираната вода е добър избор и за поливане на стайните ви растения. Ако имате влагоабсорбатор у дома, вероятно дори няма да се налага да купувате дестилирана вода от магазин. Водата за влагоабсорбатор е по същество просто дестилирана вода - стига да я поддържате чиста.

Ако обаче нито една от горните опции не работи и все пак се налага да използвате чешмяна вода за стайните си растения, има ефективни начини за пречистване на битовата вода и премахване на вредните токсини, преди да я използвате върху растенията си. Например, можете да използвате водни филтри за третиране на чешмяната вода. Филтрите с активен въглен са може би най-добрият вид водни филтри за тази цел. Те помагат за премахването на хлора и флуорида от чешмяната вода, като по този начин поддържат стайните ви растения здрави и безопасни.