Психологическите последици от живота от заплата до заплата

Спестяванията трябва да са на първо място, а не да се чака до края на месеца

Да живееш от заплата до заплата е познато на мнозина. Често не става въпрос за това, че хората печелят малко, а за това, че парите постоянно отиват за основни разходи, без резерв за непредвидени ситуации. Сметките пристигат редовно и усещането постоянно да „свързваш двата края“ се превръща в част от ежедневието

Опитът на една двойка показва, че излизането от този цикъл не се случва за една нощ и не зависи от големи заплати или внезапни промени. Ключът е в малки, но последователни промени, които с течение на времето носят стабилност и чувство за контрол над парите.

Бюджетът трябва да се спазва, а не просто да съществува.

Още: Най-добрите техники за справяне със стреса

Много хора си мислят, че са внимателни с парите, защото знаят какви са месечните им разходи. Има обаче голяма разлика между това да си напишеш бюджет и реално да се придържаш към него. Първата важна промяна е да приемаш бюджета сериозно, а не само като груба оценка. Така че, всички несъществени покупки се сравняват с бюджета, а не със салдото по разплащателната сметка или с усещането, че „вероятно има достатъчно“.

Ако даден разход не е планиран предварително, той няма да се случи. В началото този подход може да изглежда ограничаващ, но с течение на времето носи яснота. Когато знаете точно къде отиват парите ви, чувството за хаос и постоянна несигурност изчезва. След няколко месеца последователност бюджетът престава да бъде бреме и се превръща в ръководство, което ви помага да вземате по-умни финансови решения.

Спестяванията трябва да са на първо място, а не да се чака до края на месеца

Една от най-често срещаните грешки е идеята да се запазва това, което е останало в края на месеца. На практика често се случва в края на месеца или дори преди това да не остане нищо.

Още: Какво говорят цветовете в дома ви за вас?

Много по-ефективен подход е да изтеглите спестяванията си веднага щом парите бъдат депозирани в сметката. Веднага щом заплатата ви пристигне, малка сума автоматично се прехвърля в отделна сметка или плик за спестявания. В началото може да е номинална сума, но е важно да се заделя редовно.

С течение на времето сумата може постепенно да се увеличава, без внезапни намаления или анулации. Това създава паричен резерв, който може да покрие повреден домакински уред, ремонт на автомобил или друг непланиран разход, без да се задлъжнява.

Вместо „не трябва“, подходете с „не сега“

Пълните забрани за харчене рядко работят. Когато постоянно си казвате, че нещо „не може“ или „не може да се направи“, това често води до импулсивни покупки, които обезсмислят всички усилия, които сте положили. Много по-добър подход е да промените начина си на мислене. Вместо да казвате „не можем да си го позволим“, кажете „не сега“. Тази малка промяна прави голяма разлика във връзката ви с парите.

Още: Имате любимо число? Ето каква енергия носи и какво казва психологията за подсъзнанието ви!

Подобно отношение оставя възможността желанията да се сбъднат по-късно, когато дойде подходящият момент. Практичен съвет е да водите списък с желания. С течение на времето се оказва, че някои от тези желания вече не са важни, докато тези, които остават, могат да бъдат планирани и запазени. Купуването тогава не предизвиква угризения на съвестта, а чувство на удовлетворение.

Малките разходи често създават най-големите „дупки“

Много хора не знаят колко пари харчат всеки месец за кафе, доставка на храна, различни абонаменти или членства, които не използват редовно. Именно тези малки, ежедневни разходи често неусетно изчерпват бюджета. Един месец на детайлно проследяване на всички ваши разходи може да ви отвори очите. Целта не е да критикувате собствените си навици, а да получите реалистична представа къде всъщност отиват парите ви.

Не е необходимо да се премахва всичко. Достатъчно е да се запази това, което действително се използва, и да се направят интелигентни заместители, където е възможно. Често това освобождава значителна сума пари, без усещането, че стандартът на живот е драстично намален.

Още: Д-р Брус Липтън: Имаме вродена способност да се самолекуваме –- можем да контролираме гените си!

Резервът носи сигурност и мир

Животът без никакви парични резерви означава постоянна тревога. Един непланиран разход може да наруши целия финансов баланс. Ето защо е важно да имате пари настрана за непредвидени ситуации. Не е нужно сумата да е голяма, но е важно тя да съществува и да не се харчи за ежедневни нужди.

Един съвет е винаги да държите минимална сума в сметка, която няма да бъде използвана. Също така е полезно винаги да оставяте известна свобода, когато планирате разходите си, тъй като сметките често са по-високи от очакваното.

Адекватната застраховка също играе важна роля. Въпреки че е по-скъпа от най-евтините варианти, тя може да предотврати сериозни финансови проблеми в случай на инциденти. Когато този марж на безопасност е налице, ежедневният стрес се намалява.

Още: Признаци, че сте изчистили кармичния си дълг

Защо тези промени водят до резултати?

Излизането от цикъла от заплата до заплата отнема време. Обикновено е необходима повече от година последователни, малки промени, за да видите реална разлика. Финансовата сигурност не е само въпрос на размера на доходите, които имате, но и на отношението ви към парите. Когато се въведат ясни правила, съзнателни решения и реалистични планове, парите престават да бъдат постоянен източник на стрес и се превръщат в инструмент, който ви помага да живеете по-сигурно.

Какво казват психолозите за постоянната финансова несигурност?

Психолозите предупреждават, че постоянната финансова несигурност е хроничен източник на стрес, дори когато в даден момент няма конкретна криза. Животът от заплата до заплата поддържа тялото в състояние на постоянна бдителност, защото мозъкът не получава сигнал за безопасност. Според експерти по психично здраве, продължителната тревога за пари активира същите механизми на стрес, както и други форми на несигурност. Тялото и умът са постоянно „нащрек“, което в крайна сметка може да доведе до изтощение.