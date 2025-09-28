Най-добрите начини за използване на дървени въглища в градината

Може би знаете, че градинарите и фермерите използват дървени въглища в градините си, но вероятно не са от вида, за който си мислите. Видът дървени въглища, използвани за печене на скара, известни като брикети за скара, се правят от пресовани дървени стърготини, въглища и различни химически добавки, предназначени за гориво, което ги прави неподходящи за градинарство.

От друга страна, полезните въглища, като биовъглища и дървени въглища на буци, могат значително да подобрят здравето на градината. Тези видове въглища могат да подобрят структурата и аерацията на почвата, да подобрят задържането на вода и хранителни вещества, да неутрализират токсините и примесите и да засилят микробната активност в почвата. По-нататък експертите по градинарство обсъждат всичко, което трябва да знаете за използването на дървени въглища в градината.

Видове дървени въглища за употреба в градината

Въпреки че повечето хора гледат на дървените въглища предимно като гориво за барбекюта, има и други продукти от дървени въглища, които могат да се използват в градината. Изборът на правилния вид е от съществено значение за здравето и продуктивността на вашите растения. Според експертите, това са най-добрите и най-разпространените видове дървени въглища, които можете да добавите към почвата си.

Биовъглен

Биовъгленът е твърд, богат на въглерод материал, специално разработен за приложение в почвата, казва Дебора Алер, директор на Нюйоркския център за рециклиране на органични вещества и образование. Той се създава, когато органичният материал се нагрява в среда с ниско или никакво съдържание на кислород чрез процес, наречен пиролиза. Пиролизата стабилизира въглерода, което го прави дълготраен почвен подобрител с изключителна порьозност. Той помага на почвата да задържа вода и хранителни вещества и служи като дом за микроорганизми.

„На теория, всеки органичен материал, известен още като суровина, може да се използва за производство на биовъглища“, казва Алер. „Суровините варират от дървесни отпадъци до селскостопански странични продукти и инвазивни растения до оборски тор“, обяснява Алер. Най-често използваната суровина е дървесен отпадъчен материал. Тя отбелязва, че е от съществено значение суровината да не съдържа замърсители, преди да се добави към почвата.

Бучки дървени въглища

Този изцяло натурален продукт е направен от 100 процента дървесина и не съдържа токсични добавки. Дървесината се изгаря в среда с ниско съдържание на кислород, докато се овъгли, което води до неправилно оформени парчета от чиста овъглена дървесина. Може да се прилага в градината за добавяне на органична материя, подобряване на структурата на почвата и за запазване на основни хранителни вещества, като азот.

Пепел от дървени въглища

Пепелта от дървени въглища е светлосивият, прахообразен остатък, който остава след изгарянето на дървените въглища. Тази пепел е богата на основни хранителни вещества, включително калий, калций, фосфор, магнезий, мед, желязо и цинк. Тя обаче може да повиши и pH на почвата, така че избягвайте добавянето на големи количества.

Активен въглен

Активният въглен е фин, черен прах, получен от богати на въглерод материали като въглища, кокосови черупки или дърво, които са били изгорени или активирани при високи температури. Това създава множество малки пори, които увеличават повърхността и адсорбционната способност на частиците въглен.

Най-добрите начини за използване на дървени въглища в градината

След като вече знаете отличията на това полезно допълнение към градината, Манджот Каур Сидху, доцент и специалист по декоративно градинарство в Университета на Мейн, споделя полезни начини за използването му в градината, което е от полза както за почвата, така и за растенията.

Като добавка към почвата

Добавянето на въглен към почвата може да помогне за подобряване на нейната структура, порьозност, капацитет за задържане на вода и задържане на хранителни вещества, казва Сидху. Може да се използва и като почвен подобрител за неутрализиране на киселинността на почвата.

За ускоряване на компостирането

Добавянето на дървени въглища към компостната купчина ускорява процеса на компостиране, тъй като структурата на дървените въглища служи като местообитание за полезни микроби, необходими за компостирането, казва Сидху. Това също така помага за неутрализиране на неприятните миризми и балансиране на съотношението въглерод-азот в компостната купчина.

Добавянето на парче въглен към водата във ваза позволява на отрязаните цветя да издържат по-дълго, тъй като абсорбира бактериите и примесите във водата.

Подобрете саксийните растения

На дъното на контейнерите, под почвата в саксиите, може да се постави 5-сантиметров слой активен въглен. „Той помага за осигуряване на циркулация на въздуха за корените, осигурява дренаж (особено в контейнери без дренажни отвори), предотвратява гъбични заболявания и предотвратява минерална токсичност чрез абсорбиране на излишните хранителни вещества“, казва Сидху.