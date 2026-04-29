Най-добрите растения-компаньони, които да засадите до тиквичките

Много насекоми нападат тиквичките, но никое не е по-лошо от ужасния тиквен лозов пробивач. Ако не хванете ларвите рано, тиквените лозови пробивачки ще убият растенията ви. Трябва също да внимавате за листни въшки, краставични бръмбари и белокрилки. Тези насекоми ще се появят, когато удобно засадите заедно голяма парцел с любимата им храна. Ако не обичате да използвате пестициди в зеленчуковата градина, традиционната практика на съвместно засаждане може да намали натиска върху тиквичките и да ви помогне да спасите реколтата си.

Черен, червен и бял лук: какво е по-подходящо за градината

Някои растения-компаньони отблъскват вредителите, докато други привличат полезни насекоми, които ги преследват. Почти всяко цвете може да привлече опрашители , които увеличават плододаването във вашата градина. Някои растения-компаньони действат и като почвопокривно растение, блокирайки плевелите и запазвайки влагата.

Разпръскването на всякакви растения може да бъде полезно в зеленчуковата градина, но списъкът по-долу включва растения-компаньони, за които е известно, че са полезни за тиквичките. Не забравяйте да включите поне някои от тези пет растения-компаньони за тиквички, които по естествен начин предпазват от вредители и плевели.

Още: Тази подправка е мощен амулет, ако я сложите в портфейла си

Латинки

Засадете латинки, за да привличат опрашители и да служат като капан за листни въшки, основен вредител по тиквичките и други зеленчуци. Един експеримент установи, че латинките осигуряват известна защита и срещу тиквени буболечки и краставични бръмбари.

Старомодните цветя изглеждат очарователно, разпръснати из градината, и дори можете да ги берете, за да поръсите салатите си. Поставете латинката в песъчлива почва близо до тиквичките си или я засадете в саксии с отличен дренаж.

Африкански невен

Още: Как да превърнете двора си в поляна с диви цветя за месеци лесен цъфтеж

Силният аромат на невена ще отблъсне белокрилките, за които е известно, че разпространяват вируси сред тиквичките и тиквите, докато се хранят с листата.

Невенът служи и като капан за листни въшки, разсейвайки насекомите от нападение на тикви и други зеленчуци. Още по-хубаво е, че невенът привлича полезни насекоми, които се хранят с вредители.

Сладък Алисум

Сладкият алисум не се засажда често в зеленчукови градини, но е редно. Според едно проучване, сладкият алисум е оптимално растение-компаньон за тиквички. Ароматните му цветове привличат опрашващи пчели и хищни насекоми, които потискат вредителите в зеленчуковата градина. В същото време, сладкият алисум не привлича вредители по тиквичките, като листните въшки.

Още: Как да държите глухарчетата далеч от тревата си

Сладкият алисум служи и като жив мулч, покриващ почвата и задържащ влагата. Единственият недостатък е, че може да спре да цъфти през горещите летни периоди; отрежете растенията, за да насърчите по-голям цъфтеж.

Репички

Репичките изискват малко място за засаждане и помагат за разрушаване на уплътнената почва в зеленчуковата градина. Растенията служат и като капан за бълхи и объркват вредители като краставичните бръмбари. С настъпването на по-горещия сезон, вашите тиквички ще осигурят така необходимата сянка за репичките, докато растат.