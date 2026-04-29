Как да отгледате ранни летни тиквички

Отглеждането на ранни летни тиквички, особено продълговатия, вид тиквичка, става все по-интересно за производителите и потребителите през последните години. Както посочва агрономът Сунчица Домбай от Дирекцията за експертна подкрепа за развитие на селското стопанство, това е една от най-търсените зеленчукови култури, при която се консумират млади плодове, често с цветове.

За разлика от други тиквички, като краставици, дини или пъпеши, тиквичката е храстовидно растение без пирен и с много кратък вегетационен период. Именно поради бързия растеж и непрекъснатото образуване на плодове, реколтата започва около 35 дни след засаждането.

С правилна грижа, сезонът на прибиране на реколтата може да продължи до три месеца, през които едно растение може да произведе до 40 плода или между четири и осем килограма реколта .

Най-ранната реколта през първата половина на май

На пазара тиквичките се класифицират по размер. Най-ценени са най-малките, така нареченият екстра клас , с дължина от 7 до 12 сантиметра, които често имат остатъци от цвета и са особено търсени в гастрономията. Следват тиквичките от първи клас, дълги до 18 сантиметра, докато вторият клас включва по-едри плодове, които все още имат хранителна стойност, но кората им е по-дебела, а семената са по-развити.

Производството на летни тикви се основава на разсад, който е на около 25 дни, с развити два до четири листа. За по-ранно производство засаждането започва в началото на април в защитени места, като например ниски тунели, докато на открито се извършва месец по-късно.

Най-ранната реколта може да започне още през първата половина на май, а основният сезон продължава до края на юли.

Поради голямата си листна маса, тиквичките имат повишени нужди от вода и изискват постоянна, но умерена почвена влажност . Прекомерното задържане на вода обаче може да бъде също толкова вредно, колкото и сушата.

Отстранете листата под най-долния плод

Важна част от технологията на отглеждане е правилното оформяне на растенията. Премахването на излишните, повредени или болни листа намалява риска от развитие на болести и вредители и позволява по-добро осветяване на плодовете .

Експертите съветват да се премахват листата под най-долния плод, както и да се проредят тези, които се припокриват, като се има предвид, че растението трябва да запази около 12 здрави листа . Като правило се премахва не повече от една четвърт от общата листна маса, за да не се застраши добивът.

Листата трябва да се отрежат възможно най-близо до стъблото, за да се предотврати задържането на влага и развитието на болести в остатъците от тъканите.

Спазвайки тези препоръки, производителите могат да очакват стабилни добиви и качествени плодове, които задоволяват все по-взискателния пазар на пресни зеленчуци